Samsung Galaxy Tab S4’ün tasarımı netleşti

Durgunlaşan tablet pazarında üst düzey modellere de ilgi azalıyor. Bu doğrultuda artık çok fazla amiral gemisi model göremiyoruz. Microsoft’un iş odaklı tabletleri dışında, iPad’lerin bu alanda hatırı sayılır yeri var. Samsung da ilgi gösteren firmalardan, ancak son dönemde onun da ilgisi azalmış durumda. Yine de en son geçtiğimiz yıl bahar aylarında tanıtılan S3’ün ardından Güney Koreli şirket, bir sonraki amiral gemisini hazırlıyor.

Defalarca kez benchmark testlerinden geçen, sertifikalarını alan tablet, üst düzey özelliklerinin yanında tasarımıyla da ilgi toplayacak gibi gözüküyor. Tab S4‘ün dikkat çeken ilk noktası çerçeveleri. Model, telefonlardaki çerçevesiz panel akımından etkilenmiş gibi gözüküyor. Bu bağlamda fiziksel ana ekran tuşu ve dokunmatik tuşlar da kaldırılmış. İlginç şekilde parmak izi okuyucuya yer bırakılmamış, bu iş sadece iris tarayıcıya teslim edilmiş olabilir.

Öte yandan üst düzey tablette 10.5 inçlik 2560 x 1600 çözünürlüklü 16:10 ekran, Snapdragon 835 işlemci, 4 GB RAM, 64 GB depolama, 12 MP arka; 7 MP ön kamera, 7300 mAh batarya ve Android 8.1 Oreo yer alacak.

Cihazın tanıtımı için en uygun dönem IFA fuarı gibi gözüküyor. Bunun içinse ağustos sonuna kadar beklememiz gerek.

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