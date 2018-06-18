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Samsung Gear 4, 9 Ağustos’ta tanıtılacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.06.2018 08:32 | Son Güncelleme

Samsung Gear S4’ün çıkış tarihi netlik kazandı. Ayrıca akıllı saatin teknik özelliklerinden yapılacak geliştirmeler hakkında ilk detaylar ortaya çıktı.

Samsung Gear 4, 9 Ağustos’ta tanıtılacak

Bildiğiniz gibi son günlerde Samsung cephesinde gözler Galaxy Note 9’a çevrilmiş durumda. Ancak şirketin yakın zamanda çıkaracağı tek yeni ürünü bu değil. Güney Koreli teknoloji devi aynı zamanda yeni akıllı saatini de piyasaya sürecek. Samsung Gear 4 adını taşıyan yeni akıllı saatin çıkışı için beklenirken, cihazla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

İlk olarak Gear S4’ün Galaxy Note 9 ile birlikte tanıtılacağı ve satışa sunulacağı artık neredeyse kesinleşmiş durumda. Her iki cihazın da 9 Ağustos’ta düzenlenecek etkinlikle resmen tanıtılması bekleniyor.

Samsung’un yeni akıllı saati teknik özellikler konusunda önemli geliştirmelerle geliyor. İlk olarak Samsung’un Gear 4’te Panel Level Packaging (PLP) teknolojisi kullanacağı söyleniyor. Yonga setinin anakarta entegre edilmesini kolaylaştıran bu teknoloji sayesinde hem daha kompakt bir tasarım sağlanacak hem de maliyet düşürülecek.
Bu teknolojinin kullanılması bataryaya daha çok yer açılmasını da sağlayacak. Şirkete yakın kaynaklara göre Gear 4, öncülüne göre çok daha büyük bir bataryaya sahip olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Galaxy Note 9 Samsung Gear 4

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