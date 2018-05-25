Samsung Gear modellerinde Web OS kullanacak

Samsung akıllı saatlerinde önemli bir değişikliğe gidiyor. Bundan sonra çıkacak Samsung Gear modellerinde Tizen işletim sistemi kullanılmayacak.

Samsung, akıllı saatlerinde önemli bir değişikliğe gidiyor. Teknoloji dünyası ile ilgili sızıntıları ile tanınan Evan Blass, bundan sonra çıkacak Samsung Gear modellerinin farklı bir işletim sistemi kullanacağını paylaştı. Bildiğiniz gibi son yıllarda çıkan tüm Gear cihazlar Samsung’un Tizen işletim sistemini kullanıyordu.

Blass’a göre bundan sonra gelecek modeller Tizen yerine Web OS işletim sistemini kullanacak. Blass, bazı Samsung çalışanlarının şimdiden Wear OS işletim sistemi kullanan Gear modellerini kullanmaya başladığını açıkladı.

Samsung’un bundan sonra Tizen işletim sistemini nasıl kullanacağı merak konusu. Ayrıca eski Gear modellerinin Tizen’den Web OS’a geçip geçmeyeceği de şimdilik belirsizliğini koruyor.

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