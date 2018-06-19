Samsung grafik işlemcisi geliştiriyor

Son yıllarda mobil cihazlarda donanım rekabetinin yaşandığı en önemli alanlardan ikisi işlemciler ve grafik işlemciler (GPU). İşlemci tarafında Qualcomm'un hakimiyeti varken farklı firmaların kendi işlemcileri de bulunuyor. Bu firmalar arasında Samsung ve Huawei gibi markalar yer alıyor. Samsung, Exynos ailesi ile bu alanda önemli firmalardan biri. Sadece kendi telefonlarına işlemci veren marka şimdi de grafik işlemcisi yani GPU tarafına el atmaya hazırlanıyor.

Ortaya atılan iddialara göre Samsung, kendi grafik işlemcisini geliştiriyor. Grafik işlemcisinin firmanın özellikle giriş seviyesi modellerinde kullanılmak üzere üretildiği de iddialar arasında yer alıyor. Firmanın bu modellere yönelmesinin en önemli sebebi ise rekabetin çok yoğun olduğu bu alanda maliyetleri bir nebze olsun düşürebilmek.

Ayrıca üretilecek olan grafik işlemcisinin IoT cihazları ve otonom araçlar gibi farklı alanlarda da kullanılabilmesi mümkün olacak. Öte yandan bu işlemcinin popüler olması ve yeterince güçlü olması halinde firmanın amiral gemisi modellerinde de kullanılabileceği düşünülüyor. İddialara göre geliştirilen grafik işlemcisi 2 ya da 3 yıl içinde telefonlarda kullanılmaya başlanacak. Şimdilik bu grafik işlemcinin sadece Samsung marka telefonlarda kullanılması bekleniyor. Ancak ilerleyen yıllarda firma bu olası ürünü farklı markalara da açabilme potansiyelini taşıyor.

Kaynak: Teknolojioku

