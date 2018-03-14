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Samsung haklıymış! Galaxy S9’un kamerası tam not aldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.03.2018 22:39 | Son Güncelleme

Samsung’un amiral gemisi Galaxy S9 şimdi de cihaz testleriyle ünlü YouTube kanalı JerryRigEverything’in test masasına konuk oldu. Samsung’un çok güvendiği Galaxy S9 özellikle kamera konusunda tam not aldı.

Samsung haklıymış! Galaxy S9’un kamerası tam not aldı

Galaxy S9, testlerde ve incelemelerde Samsung’un yüzünü güldüyor. Her ne kadar cihazın fazla satmadığı iddia edilse de Galaxy S9 kamera konusunda bir hayli iddialı. Bu iddiasının gerçek olduğunu dxOMark’tan 99 puan alıp en iyi kameraya sahip akıllı telefon unvanını alarak göstermişti. Değişken diyaframlı Galaxy S9 belki de hayatının hatasını yaptı ve cihazların içini dışına çıkartan YouTube kanalı JerryRigEverything’e incelenmesi için teslim edildi.

JERRYRİGEVERYTHİNG GALAXY S9’U PARÇALARA AYIRDI

YouTube’un her şeyin içini açmaya istekli adamı JerryRigEverything, cihazın arkasını açtıktan sonra vidaları söküp kameraların olduğu bölüme ulaştı. Bu bölüme ulaştığında JerryRigEverything diğer adıyla Zack Nelson, DSLR kameralarda görülen bir diyafram sistemine rastladı. Bu diyafram sistemi, telefon için değiştirilmemiş aynı fotoğraf makinelerinde olduğu gibi halkalı bir şekilde tasarlanmıştı.

DSLR ÖZELLİKLERİ GALAXY S9’TA

JerryRigEverything bu tasarımın bozulmamasından dolayı memnun kaldı. Samsung’un DSLR makinelere göre daha dar bir alana sahip Galaxy S9’da DSLR özelliklerini sığdırması hoş bir detay. Bakalım önümüzdeki günlerde Galaxy S9 başka hangi test masalarına konuk olacak?

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