Samsung, iPhone X benzeri bir model üretecek

Akıllı telefon pazarında lider konumunda bulunan Samsung, tasarım çizgisini tekrardan değiştirmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl satışa sunduğu S8 ve S8+ modelleriyle Infinity Display ismini verdiği yeni bir tasarım tarzını benimseyen şirket, şimdi de çentikli ve çentiksiz ekranlar üzerine çalışıyor.
Aslında çentikli model için söylenecek fazla bir söz yok. Az önce de bahsettiğimiz üzere, son dönemde bu tarz pek çok model gördük. Muhtemelen görmeye de devam edeceğiz. Bu açıdan bakıldığında Samsung, kullanıcılarına rakiplerinden farklı birşey sunacakmış gibi gözükmüyor.
Asıl fark yaratacak nokta ikinci patent görselinde saklı. Burada çentiksiz, uçtan uca bir ekran görüyoruz. Elbette böyle bir ekranda selfie kamerasının ve sensörlerin nereye yerleştirileceği merak konusu.
Muhtemelen hoparlör ve mikrofon telefonun üst ve alt çerçevesine de yerleştirilebilir. Fakat ön kamera ve sensörler için alternatif bir konum oluşturmak pek de kolay olmayacaktır. Bakalım bu patentler hakkında Güney Koreli teknoloji devinden yakın zamanda bir açıklama gelecek mi? Bekleyip göreceğiz.
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