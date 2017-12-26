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Samsung iPhone X satışlarından servet kazanıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 26.12.2017 11:05 | Son Güncelleme 4 saat önce

Apple ve Samsung akıllı telefon sektöründeki en büyük rakipleri olarak değerlendiriliyor. Ancak bu durum iki şirketin anlaşmalar yapmasına engel değil. Ekran üretim teknolojisiyle birçok üreticiye satış gerçekleştiren Samsung’un ürettiği OLED ekranlar Apple tarafından da satın alınıyor.

Samsung iPhone X satışlarından servet kazanıyor

Apple ilk olarak OLED ekranları iPhone X’da kullanmaya karar vermiş ve Samsung’tan 50 milyon OLED panel satın almıştı.

Önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek iPhone XPlus modeli için de OLED ekran kullanmayı planlayan Apple, 200 milyon adet OLED ekran siparişi verecek. The Investor tarafından yayınlanan rapora göre Samsung bu satıştan yaklaşık 22 milyar dolar gelir elde edecek. Yani Apple’ın sattığı her iPhone X, Samsung’a da para kazandırıyor.

Ekran üretimindeki başarısı Samsung’un bir diğer gelir kaynağı oldu. A3 panel üretiminde ki verim oranı yıl başında %60 olan Samsung, sene sonuna doğru ortalama verimi yüzde 90’a çıkarmayı başardı. Verimlilikteki bu artış Samsung’un sattığı ekranlardan daha fazla kar etmesini sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Apple Samsung

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