Samsung kendi GPU ünitesini üretecek

Akıllı telefon üreticileri, genel olarak bakıldığı zaman temel bir model üretmek için pek çok üreticiyle temas halinde olmak zorundalar. Şu anda kendi akıllı telefonunu tamamen kendi imkanlarıyla üreten herhangi bir firma bulunmuyor.

Basit şekilde anlatmak gerekirse, bir akıllı telefon içerisinde pek çok bileşen bulunuyor. Yonga setinden tutunda, kameraya, hoparlöre, ekrana, RAM’e ve hatta bataryaya varana kadar farklı parçalar üzerinde yoğunlaşmış olan yüzlerce üretici mevcut. Doğal olarak üreticiler bazı üniteleri kendileri üretmek yerine bu tedarikçilerden satın alıyorlar.

Fakat bazı parçaların üreticilerin kendi tesislerinde tasarlanması büyük önem arz ediyor. Zira bu parçalar hem performans bazlı, hem de maliyet bazlı etkiyi üst düzeyde sunabiliyor.

Nitekim pek çok üretici, kendi yonga setini üretmek için girişimlerde bulunmakta. Fakat şu anda kendi yonga setini üreten akıllı telefon üreticisi bir eldeki parmak sayısıyla aynı diyebiliriz.

Yonga seti gibi GPU üniteleri de akıllı telefon üreticileri için önem arz ediyor. Bu durumun farkında olan Samsung, kendi GPU ünitesini üretmek için harekete geçti.

Bu hususta ciddi çalışmalar yürüten Güney Koreli teknoloji devi, bir ara Nvidia’da da önemli görevlerde bulunan Chien-Ping Lu’yu kadrosuna kattı.

Chien-Ping Lu, Samsung’un SGPU birimi üzerinde çalışıyor. Elbette bu çalışmaların sonuçlanması hayli zaman alacaktır.

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