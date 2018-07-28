Samsung kırılmaz OLED panel sertifikasını aldı

Samsung’dan yine bir panel hamlesi geldi. ABD’de birtakım kurumlarından onayından geçen bu yeni panel resmen gövde gösterisi yapıyor. Zira gerçek zamanlı test edildiği belirtilen parça akıllı telefonlar için tasarlanmış ve bükülebiliyor.

Samsung Display’in genel yöneticisi Hojung Kim, çeşitli nedenlerden ötürü yeni ekranın özellikle telefonlara uygun olduğunu ve tasarımın buna göre olduğunu belirtti. Ancak kullanım alanı bununla sınırlı değil. Yeni dayanıklı panel ilerleyen dönemde otomobil konsollarında, askeri mobil cihazlarda, taşınabilir oyun cihazlarında ve bilgisayarlarda da bazı amaçlara hizmet edebilir.

Sertifika kurumlarınca yapılan testler ise bir dizi düşmeyi kapsıyor İlk test 1.2 metreden 26 kez düşmeyi kapsarken, devamında sıcaklık testleri ile karşılanıyor. Bu test -32 ile 71 derece arasında yapılıyor. Görünüşe göre iddialı OLED panel de bu testlerden hiçbir hasar almadan kurtulmayı başarmış. Hatta teste dahil olmayan 1.8 metre düşmesi de tamamen sorunsuz şekilde atlatılmış.

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