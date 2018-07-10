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Samsung, sorunun sebebini bulamadı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.07.2018 09:01 | Son Güncelleme

Galaxy S9 ve Note8 gibi telefonlarının galerideki fotoğrafları kullanıcılardan habersiz göndermesini araştıran Samsung, sorunun sebebini bulamadı.

Samsung, sorunun sebebini bulamadı

Bildiğiniz gibi Samsung kullanıcıları son günlerde yine ciddi sorunlar yaşıyor. Şirketin bazı akıllı telefonları, kullanıcıların haberi olmadan galerideki resimleri rehberde yer alan isimlere gönderiyor. Kullanıcılardan gelen şikayetlerin sayısı artarken şirketin ne yapacağı merak konusuydu.

Güney Koreli teknoloji devi bugün konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Ancak bu açıklama kullanıcıların pek memnun etmeyecek gibi görünüyor. Çünkü yapılan ilk açıklamaya göre bu soruna neden olacak bir hata bulunamadı. Güney Koreli teknoloji devi sorunun kaynağını bulmak için çalışmalarını sürdürdüklerini, fakat ilk taramalar sonucu herhangi bir hataya rastlamadıklarını söylüyor.

Güney Koreli teknoloji devinden gelen bu açıklama gözleri T-Mobile’a çevirdi. Bildiğiniz gibi bu sorunu yaşayan tüm Galaxy kullanıcıları ABD’den ve operatör olarak T-Mobile kullanıyor. Ancak T-Mobile da bir süre önce yaptığı açıklamada sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını söylemişti. Görünen o ki kullanıcıları rahatsız eden bu sorun uzun süre çözümsüz kalabilir.

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Samsung Galaxy S9

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