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Samsung SSD standartlarını belirliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.05.2018 11:07 | Son Güncelleme

Yeni Samsung 970 serisi; artan hızı, benzersiz dayanıklılığı ve sistem tasarımı esnekliğiyle yüksek performans gerektiren işlemleri mümkün kılıyor.

Samsung SSD standartlarını belirliyor

Samsung Electronics, SSD ürün yelpazesinin üçüncü nesil modelleri olan Samsung 970 PRO ve EVO’yu duyurdu. 2015 yılında dünyanın ilk tüketici odaklı NVMe SSD ürününü piyasaya sürerek sektöre öncülük eden Samsung, bilgisayarlarında ve iş istasyonlarında ağır işlem yükleri için daha yüksek bant genişliğinin keyfini sürmek isteyen profesyonellerin ihtiyaçları gözetilerek üretilen bu son nesil SSD modelleri ile performans sınırlarını bir adım daha öteye taşımaya devam ediyor.

Samsung 970 PRO ve EVO modelleri, M.2 form faktörü standardına göre ve en gelişmiş PCIe Gen 3×4 şerit arayüzle tasarlandı. 970 serisi NVMe bant genişliği potansiyelini en yüksek seviyeye çıkarırken 3D, 4K grafik işlemleri, en gelişmiş oyunlar ve veri analizi gibi işlemler için benzersiz bir veri işleme performansı sunuyor.

970 PRO 3.500 MB/sn’ye kadar sıralı okuma; 2.700 MB/sn’ye kadar sıralı yazma hızı sunarken EVO modeli ise 3.500 MB/sn’ye kadar sıralı okuma; 2.500 MB/sn’ye kadar sıralı yazma hızı sunuyor. Samsung’un yeni V-NAND teknolojisi ve yeni tasarlanan Phoenix denetleyicisi sayesinde sıralı yazma hızlarında önceki nesil ürünlere kıyasla %30’un üstünde artış sağlandı. Özellikle 970 EVO daha yüksek yazma hızı sağlamak için 78 GB’a kadar ara bellek kullanan Akıllı TurboWrite teknolojisinden yararlanıyor.

Dayanıklılık ve güvenilirlik

970 PRO ve EVO performans seviyelerindeki artışa ilaveten eşi zor bulunur bir dayanıklılık ve güvenilirlik de sunuyor. Beş yıl veya 1200 Terabayt’a kadar yazma garantisi (önceki nesil ürünlerinden %50 fazla) sunan 970 PRO ve EVOdayanıklılık için üretildi. Dinamik Termal Koruma teknolojisi optimum işletim sıcaklıklarını otomatik olarak izleyip muhafaza ederek aşırı ısınmaya karşı koruma sağlarken ısı dağıtıcısı ve yeni nikel-kaplı kontrolör SSD sıcaklıklarını daha da aşağı düşürüyor.

970 PRO ve EVO ayrıca yüksek performanslı bilgisayar sistemleri için çok daha geniş bir sistem tasarım esnekliği sunuyor. Tek taraflı 2TB EVO modeli de dâhil olmak üzere; kompakt M.2 form faktörüne sahip farklı kapasite seçenekleri sunan 970 serisi; çok geniş bir ürün yelpazesi için uyumlu bir depolama alanı genişletme seçeneği sunuyor.

970 EVO modeli 250GB, 500GB, 1TB ve 2TB kapasite seçenekleriyle piyasaya sürülürken 970 PRO ise 512GB ve 1TB kapasitelerinde sunuluyor. 970 EVO ve PRO 7 Mayıs 2018 tarihinden itibaren dünya genelinde satışa sunulurken üretici tarafından önerilen perakende satış fiyatı iki model için sırasıyla 619 TL ve 1699 TL’den başlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung SSD teknoloji

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