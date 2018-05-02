Samsung SSD standartlarını belirliyor

Samsung Electronics, SSD ürün yelpazesinin üçüncü nesil modelleri olan Samsung 970 PRO ve EVO’yu duyurdu. 2015 yılında dünyanın ilk tüketici odaklı NVMe SSD ürününü piyasaya sürerek sektöre öncülük eden Samsung, bilgisayarlarında ve iş istasyonlarında ağır işlem yükleri için daha yüksek bant genişliğinin keyfini sürmek isteyen profesyonellerin ihtiyaçları gözetilerek üretilen bu son nesil SSD modelleri ile performans sınırlarını bir adım daha öteye taşımaya devam ediyor.

Samsung 970 PRO ve EVO modelleri, M.2 form faktörü standardına göre ve en gelişmiş PCIe Gen 3×4 şerit arayüzle tasarlandı. 970 serisi NVMe bant genişliği potansiyelini en yüksek seviyeye çıkarırken 3D, 4K grafik işlemleri, en gelişmiş oyunlar ve veri analizi gibi işlemler için benzersiz bir veri işleme performansı sunuyor.

970 PRO 3.500 MB/sn’ye kadar sıralı okuma; 2.700 MB/sn’ye kadar sıralı yazma hızı sunarken EVO modeli ise 3.500 MB/sn’ye kadar sıralı okuma; 2.500 MB/sn’ye kadar sıralı yazma hızı sunuyor. Samsung’un yeni V-NAND teknolojisi ve yeni tasarlanan Phoenix denetleyicisi sayesinde sıralı yazma hızlarında önceki nesil ürünlere kıyasla %30’un üstünde artış sağlandı. Özellikle 970 EVO daha yüksek yazma hızı sağlamak için 78 GB’a kadar ara bellek kullanan Akıllı TurboWrite teknolojisinden yararlanıyor.