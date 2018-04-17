İşte Samsung'un bu farklı telefonunun özellikleri...

Samsung'tan eşi benzeri olmayan telefon

1 / 10 Satışa sunduğu telefonlarla adından sıkça söz ettiren teknoloji devi Samsung'un yeni telefonu gün yüzüne çıktı. Ancak bu telefonu diğer telefonlarından ayıran çok önemli bir özelliği var!

2 / 10 İnternete bağlanamayan akıllı telefon tabiri kulağa garip gelse de Koreli teknoloji devi Samsung böyle bir telefonu satışa sunmuş durumda.

3 / 10 Akıllı telefon görünümüne sahip cihaz bir telefondan beklenen temel işlevlerin dışında başka bir fonksiyona sahip değil. İsterseniz şimdi pek de akıllı olmayan bu telefonun detaylarına geçelim.

4 / 10 Günümüz şartlarında internet bağlantısı olmayan bir telefonun tercih edilmesi olası bir durum değildir. Fakat akıllı telefon üreticisi Samsung, Kore pazarını bu iş için makul bir pazar olarak görüyor.

5 / 10 Şirket başta yaşlılar, öğrenciler ve çocuğunun telefonunda internet bağlantısı istemeyen ebeveynleri hedef alarak, Samsung Galaxy J2 Pro'nun internet bağlantı özelliği olmayan bir versiyonunu üretti.

6 / 10 Düşük bütçeli telefon, dört çekirdekli Snapdragon 425 1.4 GHz işlemciye, 5 inç qHD (960 x 540 piksel) ekrana, 1.5 GB RAM'e ve 16 GB depolama alanına sahip.

7 / 10 Cihazın arka kamerası 8 Megapiksel, ön kamerası ise 5 Megapiksel çözünürlüğe sahipken, bataryası ise 2.600 mAh gücünde.

8 / 10 Samsung Galaxy J2 Pro internet bağlantısı için gereken 4G, 3G, LTE ve Wi-Fi teknolojilerini desteklemiyor.

9 / 10 Cihazda sadece telefon görüşmesi, SMS mesajları, fotoğraf /video çekimi ve müzik çalabilme gibi temel özellikler yer alıyor.