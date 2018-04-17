İşte Samsung'un bu farklı telefonunun özellikleri...
Samsung'tan eşi benzeri olmayan telefon
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Satışa sunduğu telefonlarla adından sıkça söz ettiren teknoloji devi Samsung'un yeni telefonu gün yüzüne çıktı. Ancak bu telefonu diğer telefonlarından ayıran çok önemli bir özelliği var!
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İnternete bağlanamayan akıllı telefon tabiri kulağa garip gelse de Koreli teknoloji devi Samsung böyle bir telefonu satışa sunmuş durumda.
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Akıllı telefon görünümüne sahip cihaz bir telefondan beklenen temel işlevlerin dışında başka bir fonksiyona sahip değil. İsterseniz şimdi pek de akıllı olmayan bu telefonun detaylarına geçelim.
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Günümüz şartlarında internet bağlantısı olmayan bir telefonun tercih edilmesi olası bir durum değildir. Fakat akıllı telefon üreticisi Samsung, Kore pazarını bu iş için makul bir pazar olarak görüyor.
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Şirket başta yaşlılar, öğrenciler ve çocuğunun telefonunda internet bağlantısı istemeyen ebeveynleri hedef alarak, Samsung Galaxy J2 Pro'nun internet bağlantı özelliği olmayan bir versiyonunu üretti.
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Düşük bütçeli telefon, dört çekirdekli Snapdragon 425 1.4 GHz işlemciye, 5 inç qHD (960 x 540 piksel) ekrana, 1.5 GB RAM'e ve 16 GB depolama alanına sahip.
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Cihazın arka kamerası 8 Megapiksel, ön kamerası ise 5 Megapiksel çözünürlüğe sahipken, bataryası ise 2.600 mAh gücünde.
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Samsung Galaxy J2 Pro internet bağlantısı için gereken 4G, 3G, LTE ve Wi-Fi teknolojilerini desteklemiyor.
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Cihazda sadece telefon görüşmesi, SMS mesajları, fotoğraf /video çekimi ve müzik çalabilme gibi temel özellikler yer alıyor.
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İnternete bağlanamayan bu telefonun fiyatı ise 190 dolar olarak belirlenmiş. Samsung Galaxy J2 Pro'nun Hindistan'da satılan modelinde ise internet bağlantı özelliği olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Donanımhaber'in haberine göre cihazın başka ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz belli değil.
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