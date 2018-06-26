Samsung telefonlarının Oreo takvimi yenilendi

Samsung, Türkiye'de satışa sunduğu telefonların güncelleme bilgilerini guncelmiyiz.com internet sitesinde kullanıcılarıyla paylaşıyor. Şu an gündemde olan en güncel işletim sistemi olan Android 8 Oreo ile ilgili güncelleme bilgileri de yine bu siteden paylaşılıyor.

Firma geçtiğimiz günlerde bu site üzerinden Oreo olacak telefonların bilgilerini paylaşmıştı. Yapılan yeni bir düzenleme ile bazı modellerin Oreo alacağı tarihlerde küçük değişiklikler yapıldı. Buna göre Temmuz ayının ilk haftasında (6 Temmuz tarihinde) Galaxy A3, A5 ve A7 Oreo güncellemesi alacak. 13 Temmuz'da ise J3, J5 Pro ve J7 Pro modelleri Oreo güncellemesi alacak.

Bu güncellemelerin halen test aşamasında ibaresi ile duyurulduğunu da hatırlatalım. Yani Samsung Türkiye, bu telefonlar için halen test çalışmalarını sürdürüyor. Açıklanan güncellemeler verilen tam tarihlerde kullanıma sunulmayabilir.

Kaynak: Teknolojioku

