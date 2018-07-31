Samsung'un 2018 ikinci çeyrek kârı yerlerde!

Mali çeyrek raporlarının yayınlandığı bugünlerde bir açıklama da Samsung'tan geldi. Firma 2018 mali çeyrek sonuçlarını açıkladı ancak elde edilen rakamlar beklentilerin çok altında kaldı ve hayal kırıklığı oldu. Samsung'un açıkladığı net kâr, ikinci çeyrekte beklentinin altında kaldı

Samsung'un 2018 ikinci çeyrek kârı beklentinin altında kaldı

Açıklamaya göre Güney Kore merkezli elektronik üreticisinin net kârı yılın ikinci çeyreğinde 10.98 trilyon won seviyesinde gerçekleşerek 11.6 trilyon wonluk tahminin altında kaldı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 10.8 trilyon won net kar elde etmişti. Samsung'un faaliyet kârı, söz konusu dönemde 14.87 trilyon won oldu; satış geliri 58.48 trilyon won seviyesinde gerçekleşti. Firmanın gelirleri yıllık bazda yüzde 4 oranında düştü.

Samsung Galaxy S9 satışları yavaş gidiyor

Samsung'tan yapılan açıklamaya göre mali sonuç rakamlarının düşük olmasının önemli sebeplerinden biri akıllı telefonların ve ekran panellerinin satışlarındaki azalma. Ayrıca firmanın kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü Galaxy S9 modellerinin satışlarının beklentilerin altında kalması da önemli bir etken oldu. Öte yandan OLED panel taleplerinin düşük kalması da bir diğer önemli etken olarak karşımıza çıkıyor. Ancak OLED ekran taleplerinin 2018 yılının ikinci yarısında artması bekleniyor. Bu artışın en önemli sebebinin iki yeni iPhone modelinin OLED ekran kullanması ihtimali olduğu üzerinde de duruluyor.