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Samsung'un efsane serisi geri dönüyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.04.2018 22:18 | Son Güncelleme

Samsung'un Galaxy S5 mini ile sonlandırdığı Mini serisi geri dönüyor. Yeni Samsung Galaxy S9 Mini, Çin’in sertifikalandırma kurumu TENAA'da görücüye çıktı.

Samsung'un efsane serisi geri dönüyor

Samsung Galaxy S9 Mini artık gerçek olmaya çok yakın. Güney Koreli şirketin Galaxy S5 modeli ile terkettiği Mini serisi Galaxy S9 Mini ile tekrar diriliyor. Daha önce sızıntılara konu olan akıllı telefon şimdi de TENAA'da kendini gösterdi.

GÜÇLÜ BİR SAMSUNG GALAXY S9 MİNİ GELİYOR

TENAA'nın web sitesinde ortaya çıkan Galaxy S9 Mini, SMG-8850 model numarasıyla deyim yerindeyse arz-ı endam ediyor. Sitede yazan bilgilere göre Galaxy S9 mini 5.8 inç büyüklüğünde Samsung'un İnfinity Display teknolojisini destekleyen bir ekrana sahip. Telefon gücünü ise 3000 mAh değerindeki bir bataryadan sağlıyor.

galaxyy

GALAXY S9 MİNİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galaxy S9 Mini’nin önümüzdeki aylarda satışa çıkması bekleniyor. Şunu da söylemeden geçmeyelim. Galaxy S9 Mini'nin ülkemizde satışa çıkması pek olası değil. Akıllı telefonun şimdilik Çin piyasasında satışa sunulacağı düşünülüyor. Ancak durumlar değişebilir.

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Samsung Samsung Galaxy Samsung Galaxy S9 Mini çin TENAA

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