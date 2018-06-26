Samsung’un ilk Android Go’lu telefonu

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Android 8.1 Oreo Go Edition, bildiğiniz üzere alt seviye telefonlar odaklı tasarlanmış “hafif” bir Android sürümü. Giriş seviyesinin arayüz hantallığı konusundaki handikabını giderme amaçlı sürümden istenen düzeyde olmasa da sıklıkla yararlanıldı. Şimdi ise sürüm, Güney Koreli devin yaptığı çalışmalardan birinde görüldü. Samsung’un ilk kez adım attığı Android Go dünyası elbette yeni bir deneyim olacak.
Samsung testlerini gerçekleştiriyor
SM-J260 model numarasına sahip modelin, halihazırda pek çok ülkede test edildiği ortaya çıktı. İlk bilgilere göre 1 GB RAM ve Universal7570_Go kod adlı bir işlemciyi kapağının altında barındıran giriş seviyesi telefonun kullandığı işlemcinin, Exynos 7570’in özelleştirilmiş versiyonu olduğu düşünülüyor. Çıkış tarihi ve fiyat bilgisi ise şimdilik gizli kalıyor. Öte yandan telefondan vazgeçilme imkanı da var, yani hiçbir zaman raflarda göremeyebiliriz.
Android Go ile yeni bir deneme yapan Google’ın ise bu versiyonu devam ettirip ettirmeyeceği merak konusu.
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