HABER

Samsung’un ilk Android Go’lu telefonu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.06.2018 08:58 | Son Güncelleme

Android’in giriş seviyesi ürünler için tasarlanmış olan versiyonu Android Go, bu kez Samsung bir telefonda hayat bulacak. Telefona ait ilk detaylar basına sızdırıldı.

Samsung’un ilk Android Go’lu telefonu

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Android 8.1 Oreo Go Edition, bildiğiniz üzere alt seviye telefonlar odaklı tasarlanmış “hafif” bir Android sürümü. Giriş seviyesinin arayüz hantallığı konusundaki handikabını giderme amaçlı sürümden istenen düzeyde olmasa da sıklıkla yararlanıldı. Şimdi ise sürüm, Güney Koreli devin yaptığı çalışmalardan birinde görüldü. Samsung’un ilk kez adım attığı Android Go dünyası elbette yeni bir deneyim olacak.

Samsung testlerini gerçekleştiriyor

SM-J260 model numarasına sahip modelin, halihazırda pek çok ülkede test edildiği ortaya çıktı. İlk bilgilere göre 1 GB RAM ve Universal7570_Go kod adlı bir işlemciyi kapağının altında barındıran giriş seviyesi telefonun kullandığı işlemcinin, Exynos 7570’in özelleştirilmiş versiyonu olduğu düşünülüyor. Çıkış tarihi ve fiyat bilgisi ise şimdilik gizli kalıyor. Öte yandan telefondan vazgeçilme imkanı da var, yani hiçbir zaman raflarda göremeyebiliriz.

Android Go ile yeni bir deneme yapan Google’ın ise bu versiyonu devam ettirip ettirmeyeceği merak konusu.

Çentikli Xiaomi Redmi 6 Pro görselleri ortaya çıktı!

PARTNERHerkes onlara hayran! Bursa'da dünyaya geldilerHerkes onlara hayran! Bursa'da dünyaya geldiler
Tesla Türkiye iş arkadaşları arıyor!Tesla Türkiye iş arkadaşları arıyor!
Qualcomm’un giriş seviyesindeki çipleri elinde kaldıQualcomm’un giriş seviyesindeki çipleri elinde kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
android Samsung

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Kıbrıs'taki yarı finale kimler kaldı? Survivor 2018'in ilk yarı finalisti kim oldu?

Survivor'da Kıbrıs'taki yarı finale kimler kaldı? Survivor 2018'in ilk yarı finalisti kim oldu?

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

İstanbullular bugüne dikkat! Hem Meteoroloji hem de sigorta şirketleri uyardı

İstanbullular bugüne dikkat! Hem Meteoroloji hem de sigorta şirketleri uyardı

Erdoğan’ın balkon konuşmasına ABD’deki Türklerden tepki

Erdoğan’ın balkon konuşmasına ABD’deki Türklerden tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bosch, yerli otomobil projesine başkanlık edecek!

Bosch, yerli otomobil projesine başkanlık edecek!

İris tarayıcı yerine ultrasonik sensör

İris tarayıcı yerine ultrasonik sensör

Tesla Türkiye iş arkadaşları arıyor!

Tesla Türkiye iş arkadaşları arıyor!

Qualcomm’un giriş seviyesindeki çipleri elinde kaldı

Qualcomm’un giriş seviyesindeki çipleri elinde kaldı

Pil teknolojilerine dev yatırım gerçekleştirdi!

Pil teknolojilerine dev yatırım gerçekleştirdi!

İşte çentiksiz, uygun fiyatlı Meizu 16

İşte çentiksiz, uygun fiyatlı Meizu 16

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.