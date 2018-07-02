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Samsung’un katlanabilir ekranlı telefonu 2019’da çıkacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.07.2018 09:29 | Son Güncelleme

Samsung katlanabilir ekrana sahip telefonu için hazırlıklarına hız verdi. Güney Koreli teknoloji devi katlanabilir OLED ekranların seri üretimine başlıyor.

Samsung’un katlanabilir ekranlı telefonu 2019’da çıkacak

Bildiğiniz gibi Samsung’un katlanabilir OLED ekranlar üzerinde çalıştığı uzun süredir konuşuluyor. Güney Koreli teknoloji devinin bu katlanabilir ekranları, çığır açacak yeni telefonu Project X’te kullanacağı söyleniyor. Son gelen haberlere bakılırsa şirket bu yolda önemli adımlar atmaya başlamış.

Güney Kore basınında çıkan haberlere göre şirket çok yakında katlanabilir OLED ekranlarının seri üretimine başlayacak. ETNews’in şirkete yakın kaynaklardan aldığı bilgilere göre üretim süreci önümüzdeki günlerde başlayacak. Böylece önümüzdeki yılın başında çıkması beklenen Project X’in ekranları zamanında yetişmiş olacak.
Katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar, önümüzdeki yıldan itibaren teknoloji dünyasında sıkça göreceğimiz bir trend olacak gibi görünüyor. Güney Koreli teknoloji devinin yanı sıra Huawei, Oppo, Motorola ve hatta Apple’ın benzer projeler üzerinde çalıştığı biliniyor.

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Samsung OLED

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