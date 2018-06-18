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Samsung’un katlanabilir telefonu belli oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.06.2018 08:29 | Son Güncelleme

Son yılların en çok beklenen telefon konseptlerinden birisi daha kullanıcıyla buluşuyor. Güney Koreli firmanın katlanabilir telefonu inanılmaz yüksek fiyatıyla önümüzdeki yıl pazarda olacak.

Samsung’un katlanabilir telefonu belli oldu

Uzun yıllardır teknoloji fuarlarında şov amaçlı sergilenen katlanabilir telefonların tarihi hiç yeni değil. Dünyanın en büyük panel üreticilerinden Samsung, bu konuda başı çekiyor. 5-6 senedir çeşitli konsept videoları ile teknoloji severleri heyecanlandırmayı başaran bu telefonların, son bir iki yıldırsa pazara girmesi bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen CES 2018’de bir kez daha gündeme gelen cihazsa, Samsung’un CEO’suna göre katlanabilir özelliğini sadece şov amaçlı kullanmayacak; pek çok işlevsel yararı bulunacak.

Bu bağlamda Galaxy X için artık son virajı dönüyoruz. Beklentilere göre kasım ayında ilk seri üretimi başlayacak olan ilginç telefonun, 2019 başlarında resmen duyurulması bekleniyor. Ürünün fiyatı ise 1850 dolar civarında olacak.
Elbette bu deneme pazarda bir ilk olduğu için fiyat normal karşılanabilir. Zaten Galaxy X, ilk aşamada herkese hitap eden bir ürün de olmayacak. OLED üretim maliyetinin düşmesiyle takip eden yıllarda fiyatlarda da düşüş olacaktır.

Tam açık halinde 7.3 inç, katlandığında 4.5 inçlik bir ekrana sahip olacak Galaxy X’in diğer teknik detaylarıysa hala bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung katlanabilir telefon

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