Samsung'un katlanabilir telefonu ne zaman yüzünü gösterecek?

Samsung, her ne kadar şu sıralar Note 9 ile gündeme gelsede, arka planda Galaxy S10 ve katlanabilir Galaxy X üzerinde de çalışmalarına devam ediyor. Peki katlanabilir model ne zaman yüzünü gösterecek?
Samsung, Galaxy Note 9‘u 9 Ağustos tarihinde lanse etmeye hazırlanıyor. Bunun bilgisini geçtiğimiz günler sizlere vermiştik. Tüm sektörün merak ettiği katlanabilir Galaxy X‘in ise 2019 Ocak ayında düzenlenecek CES 2019‘da lanse edileceği düşünülüyor. Ardından Şubat ayı ile beraber de tüketicilerin beğenisine sunulacağı ortada gezen bilgiler arasında.
3.000 mAh ve ya 6.000 mAh gücünde bir esnek pilin yer alacağı belirtilen telefon, kullanıcılara oldukça rahat bir kullanım sunmayı hedefliyor. Ancak dış kaplamanın düşmelere karşı ne kadar koruyucu olacağı tartışılır. Onu çıkışını gerçekleştirdiği zaman göreceğiz.
Ek olarak Samsung geçen yıla oranla özel toplantıya daha fazla müşteri çekmeyi başardı. Ocakta yapılan CES toplantısında bilgi sahibi bir kişi, telefonun gelişimi neredeyse tamamlandığını ve telefonun başlatılması için beklentileri artırdı" dedi. Bakalım bizleri neler bekliyor olacak?
Kaynak: Teknolojioku
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti
CHP'de genel başkanlık adaylığı için sürpriz isim: Haluk Pekşen
Kayıp çocuğun oy pusulası geldi, aile kahroldu
Negahan Alçı böyle veda etti
Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler
Milyarder işadamı düşerek hayatını kaybetti
Dün ajanslar 'acil' koduyla duyurmuştu! Olayın ardından diplomatik kriz çıktı!
Kol kası yapmak için ölümü göze almıştı! Bu kez de...
Nargile kafe hayvanat bahçesi çıktı
Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti
İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu
Facebook Hello, Moves ve tbh uygulamalarını kapatıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum