Samsung'un katlanabilir telefonu ne zaman yüzünü gösterecek?

Samsung, her ne kadar şu sıralar Note 9 ile gündeme gelsede, arka planda Galaxy S10 ve katlanabilir Galaxy X üzerinde de çalışmalarına devam ediyor. Peki katlanabilir model ne zaman yüzünü gösterecek?

Samsung, Galaxy Note 9‘u 9 Ağustos tarihinde lanse etmeye hazırlanıyor. Bunun bilgisini geçtiğimiz günler sizlere vermiştik. Tüm sektörün merak ettiği katlanabilir Galaxy X‘in ise 2019 Ocak ayında düzenlenecek CES 2019‘da lanse edileceği düşünülüyor. Ardından Şubat ayı ile beraber de tüketicilerin beğenisine sunulacağı ortada gezen bilgiler arasında.

3.000 mAh ve ya 6.000 mAh gücünde bir esnek pilin yer alacağı belirtilen telefon, kullanıcılara oldukça rahat bir kullanım sunmayı hedefliyor. Ancak dış kaplamanın düşmelere karşı ne kadar koruyucu olacağı tartışılır. Onu çıkışını gerçekleştirdiği zaman göreceğiz.

Ek olarak Samsung geçen yıla oranla özel toplantıya daha fazla müşteri çekmeyi başardı. Ocakta yapılan CES toplantısında bilgi sahibi bir kişi, telefonun gelişimi neredeyse tamamlandığını ve telefonun başlatılması için beklentileri artırdı" dedi. Bakalım bizleri neler bekliyor olacak?

Kaynak: Teknolojioku

