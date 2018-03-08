Samsung’un son amirali Galaxy S9’dan üzücü haber

Galaxy S9’dan kötü haber geldi. Samsung’un Mobil Dünya Kongresi’nde (Mobile World Congress 2018) tanıttığı Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modelleri yakın zamanda hem şirketin anavatanı Güney Kore’de hem de ülkemizin de içinde olduğu birçok ülkede ön siparişe açılmıştı. Gelen ilk ön sipariş rakamlarına göre Samsung’un büyük umutlar bağladığı akıllı telefonlar beklenen ilgiyi görmedi.

GALAXY S9, GALAXY S8’E YETİŞEMEDİ



Geçtiğimiz yıl Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modelleri ile Güney Kore’de ön sipariş rekorları kıran Samsung, Apple, LG ve Sony gibi rakipleriyle rekabet etmek için hazırladığı Galaxy S9 serisi akıllı telefonları ile bu rekora yaklaşamadı. Çeşitli Pazar analistlerinin açıklamalarına göre, Galaxy S9’un ön sipariş rakamları, geçtiğimiz sene tanıtılan Galaxy S8’ın neredeyse yarısı kadar. Ancak analistler dipnot olarak şunu ekliyor: ‘Bu rakamların değişme ihtimali oldukça fazla.’

SAMSUNG AYNI FİKİRDE DEĞİL



Galaxy S9’un Galaxy S8’in başarısına yaklaşamamasına sebep olarak, benzerlikler gösteriliyor. Buna göre, Galaxy S8 modeline oldukça benzer bir tasarım ile gelen Galaxy S9 modeli kullanıcıların ilgisini çekmiyor. Birçok Galaxy S8 kullanıcısı da Galaxy S9’a geçme ihtiyacı hissetmeyince, Galaxy S9 modelinin satış rakamları otomatik olarak düşük kalmış oluyor. Samsung ise analistlerle aynı fikirde değil. Şirket, konu hakkında yaptığı açıklamada Galaxy S9 modelinin ön sipariş rakamlarının Galaxy S8 ile neredeyse başa baş olduğunun altını çiziyor.