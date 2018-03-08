HABER

Samsung’un son amirali Galaxy S9’dan üzücü haber

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.03.2018 23:13 | Son Güncelleme

Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung’un geçtiğimiz haftalarda Barcelona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde tanıttığı Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modelleri tüketicilerin ilgisini çekmedi.

Samsung’un son amirali Galaxy S9’dan üzücü haber

Galaxy S9’dan kötü haber geldi. Samsung’un Mobil Dünya Kongresi’nde (Mobile World Congress 2018) tanıttığı Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modelleri yakın zamanda hem şirketin anavatanı Güney Kore’de hem de ülkemizin de içinde olduğu birçok ülkede ön siparişe açılmıştı. Gelen ilk ön sipariş rakamlarına göre Samsung’un büyük umutlar bağladığı akıllı telefonlar beklenen ilgiyi görmedi.

GALAXY S9, GALAXY S8’E YETİŞEMEDİ

Geçtiğimiz yıl Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modelleri ile Güney Kore’de ön sipariş rekorları kıran Samsung, Apple, LG ve Sony gibi rakipleriyle rekabet etmek için hazırladığı Galaxy S9 serisi akıllı telefonları ile bu rekora yaklaşamadı. Çeşitli Pazar analistlerinin açıklamalarına göre, Galaxy S9’un ön sipariş rakamları, geçtiğimiz sene tanıtılan Galaxy S8’ın neredeyse yarısı kadar. Ancak analistler dipnot olarak şunu ekliyor: ‘Bu rakamların değişme ihtimali oldukça fazla.’

SAMSUNG AYNI FİKİRDE DEĞİL

Galaxy S9’un Galaxy S8’in başarısına yaklaşamamasına sebep olarak, benzerlikler gösteriliyor. Buna göre, Galaxy S8 modeline oldukça benzer bir tasarım ile gelen Galaxy S9 modeli kullanıcıların ilgisini çekmiyor. Birçok Galaxy S8 kullanıcısı da Galaxy S9’a geçme ihtiyacı hissetmeyince, Galaxy S9 modelinin satış rakamları otomatik olarak düşük kalmış oluyor. Samsung ise analistlerle aynı fikirde değil. Şirket, konu hakkında yaptığı açıklamada Galaxy S9 modelinin ön sipariş rakamlarının Galaxy S8 ile neredeyse başa baş olduğunun altını çiziyor.

Raco'nun merkezine operasyon düzenleniyor Raco'nun merkezine operasyon düzenleniyor
4 parti ittifak kurduklarını açıkladı4 parti ittifak kurduklarını açıkladı
Olay sözler: Kocam eve gelince benim dışarıda elinOlay sözler: Kocam eve gelince benim dışarıda elin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsung Galaxy S9 Galaxy S9 Plus samsung galaxy s9 Mobil Dünya Kongresi

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur

Atilla Taş'a hapis cezası!

Atilla Taş'a hapis cezası!

Çılgın çiftin 'havan mermisi' fantezisinin sonu kötü bitti

Çılgın çiftin 'havan mermisi' fantezisinin sonu kötü bitti

Kadın izleyicinin kocasıyla ilgili isteği şaşkına çevirdi

Kadın izleyicinin kocasıyla ilgili isteği şaşkına çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alarm verildi! Tiangong-1 uzay istasyonu Dünya'ya çarpacak

Alarm verildi! Tiangong-1 uzay istasyonu Dünya'ya çarpacak

Android’in yeni sürümü Android P yayınlandı! İşte yeni Android P 9.0'ın muhteşem özellikleri

Android’in yeni sürümü Android P yayınlandı! İşte yeni Android P 9.0'ın muhteşem özellikleri

Qualcomm anlaşmasına sıcak bakmıyor

Qualcomm anlaşmasına sıcak bakmıyor

Facebook’a dava açtı!

Facebook’a dava açtı!

HTC U12’nin tüm özellikleri ortaya çıktı

HTC U12’nin tüm özellikleri ortaya çıktı

3 arka kameralı telefon

3 arka kameralı telefon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.