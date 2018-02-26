Samsung'un yeni telefonları Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus ile Nokia'nın son bombası satışta!

İşte gündemi sarsacak o detaylar...

Teknoloji devlerinin bomba oyuncakları..

1 / 41 Samsung'un uzun süredir konuşulan telefonları dün akşam ilk kez ortaya çıktı. Tasarımında da değişikliğe giden Samsung bakın bu kez nasıl bir telefon ortaya koydu? Fiyatlar ise sizi biraz şaşırtacak!

2 / 41 Mobil Dünya Kongresi bugün başlıyor; ancak Nokia ve Samsung kongrenin başlamasını beklemeden yeni oyuncaklarını saha sürdü bile. Elimizde Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'ı görüyorsunuz. Aralarındaki en büyük fark ekran büyüklüğü!

3 / 41 Önce işlemciden bahsetmezsek olmaz! Samsung’un yeni amiral gemisi, 2017 yılının son aylarında tanıtılan Exynos 9810 işlemciden güç alıyor. İkinci jenerasyon 10 nm FinFET fabrikasyon süreci ile üretilen Exynos 9810, sekiz çekirdekli bir işlemci.

4 / 41 Çalışma frekansı 2.9 GHz hızında kadar ulaşabilen işlemci içerisinde, dört adet yüksek performanslı ve dört adet verimlilik odaklı işlemci çekirdeği bulunuyor.

5 / 41 İşlemci ile birlikte gelen ARM Mali-G72 grafik birimi sayesinde önceki modele kıyasla yüzde 20 daha fazla grafik performansı sunan akıllı telefonun video oynatma yetenekleri ise, 10 bit HEVC ve VP9 codec ile destekleniyor.

6 / 41 Galaxy S9'larda 64 ve 128 GB hafızalı modellerle gelen cihazın Galaxy S9 Plus modelinde ayrıca 256 GB hafızalı sürüm de bulunuyor. 400 GB microSD kart desteği ise kullanıcıların artan depolama ihtiyaçlarına hayli kullanışlı bir çözüm olacağa benziyor.

7 / 41 Galaxy S9'larda 64 ve 128 GB hafızalı modellerle gelen cihazın Galaxy S9 Plus modelinde ayrıca 256 GB hafızalı sürüm de bulunuyor. 400 GB microSD kart desteği ise kullanıcıların artan depolama ihtiyaçlarına hayli kullanışlı bir çözüm olacağa benziyor.

8 / 41 Galaxy S9’da 12 Megapiksel çözünürlüğünde olan ve diyafram aralığı f/1.5 ile f/2.4 arasında değişebilen bir kamera yer alıyor. Dual Pixel teknolojisinin kullanıldığı bu arka kamera ile 4K çözünürlükte 30 fps video çekimi yapılabiliyor.

9 / 41 Bunun yanı sıra 1080p çözünürlükte 240 fps video çekimi yapılabilirken, 960 fps ağır çekim desteği sunuluyor. Cihazın ön kısmında ise 8 Megapiksel çözünürlüğünde, f/1.7 diyafram aralığına sahip bir kamera yer alıyor. Kullanıcılar bu kamera sayesinde 1440p / 30 fps video kaydı yapabiliyorlar

10 / 41 AR Emoji özelliği ise iPhone X'lerden bildiğimiz Animoji'nin çok daha farklı bir hali. Bu kez sizin yüzünüzü aynen emojiye çeviren telefon eğlenceli sonuçlar ortaya çıkarıyor!

11 / 41 Samsung, S9’un gelişmiş özelliklere sahip ön kamerası ile insan yüzünün sanal profilini çıkartabiliyor. Daha sonra bu emoji hazır kalıplara aktarılarak ortaya kişiye özel emojiler çıkarılıyor.

12 / 41 Samsung bu yeni emoji sistemini AR Emoji olarak adlandırmış. AR Emoji’nin kullanıcıların mesajlarına renk katacağına kesin gözüyle bakabiliriz

13 / 41 Galaxy S8 ile benzer bir şekilde 3000 mAh kapasiteli bataryanın yer aldığı akıllı telefon, hızlı şarj ve kablosuz şarj desteğine sahip. AKG tarafından geliştirilen hoparlörlerin kullanıldığı telefonda, parmak izi okuyucunun konumu değişti.

14 / 41 Yüz tanıma ve iris tarayıcı özelliklerini de barındıran yeni Galaxy S9'lar güvenliği en üst düzeye çıkarıyor. Parmak izi okuyucunun yerinin değişmesi de kullanıcıların işaret parmağını daha rahat parmak izi okuyucuya getirebilmesini sağlayacak.

15 / 41 Galaxy S9 ve S9 Plus, kullanıcılara, gece siyahı, titanyum grisi, mercan mavisi ve lila olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunuyor.

16 / 41 Ultra Ağır Çekim özelliği sayesinde seçilen karedeki hareketi tespit ederek kaydı otomatik olarak başlatan Hareket Algılayıcı özellikli kamera, saniyede 960 kare çekebiliyor. Kullanıcılar, 35 farklı seçenek arasından fon müziği ayarlayıp, istediği sosyal medyada paylaşabiliyor.

17 / 41 Bixby'i de atlamayalım. Samsung'un kameraya entegre edilen akıllı platformu artırılmış gerçeklik ve derin öğrenme tekniklerini kullanarak kullanıcının çevresi hakkında yardımcı bilgiler sağlıyor.

18 / 41 Bixby, gerçek zamanlı nesne algılama ve tanıma özelliği sayesinde kameranın odaklandığı görüntüye ilişkin bilgi üretiyor. Canlı Çeviri özelliği ise, kullanıcıların yabancı dillerdeki ifadeleri anında Türkçe'ye çevirmesine veya Türkçe ifadeleri yabancı dillere çevirmeye imkan veriyor.

19 / 41 Gelişmiş güvenlik önlemlerine dikkat çeken Samsung, yeni nesil DeX bağlantısını da kullanıcıların beğenisine sundu.

20 / 41 Telefonu aktif olarak kullanabildiğiniz bu bağlantı sayesinde, daha büyük ekranla çalışmak, sunum yapmak ve günlük işleri halletmek çok daha kolay. Üstelik DeX’in çantada taşıması zor yuvarlak tasarımı da daha sade ve düz bir tasarımla düzeltilmiş.

21 / 41 25 Şubat 2018 tarihinden itibaren ön siparişe sunulan modeller Gece Siyahı, Titanyum Grisi ve Leylak Moru renk seçenekleriyle satın alınabilecek. Modellerin teslimatları ise Mart ayı ortasında gerçekleştirilecek. Şimdi de gelelim fiyatlara...

22 / 41 Samsung’un ilk defa kullandığı çift stereo hoparlöre sahip olan Galaxy S9 ailesi için ülkemizdeki fiyatlarda açıklandı. Galaxy S9 fiyatı 64 GB sürüm için 4.599 TL olarak belirlendi.

23 / 41 Galaxy S9 Plus fiyatı ise depolama kapasitesine göre farklılık gösteriyor. 64 GB depolama için Galaxy S9 Plus fiyatı 5.199 TL iken 128 GB için 5.399 TL ve 256 GB için 5.699 TL olarak belirlenmiş.

24 / 41 Nokia 8 Sirocco Geliştirilmiş Çift-Görüş, ZEISS lens ve Nokia'nın özenle ayarlanmış ses gücüne sahip olan etkileyici hikaye aktarım özellikleriyle Nokia 8 Sirocco, bugüne kadarki en farklı ve gelişmiş Nokia telefon!

25 / 41 Mobil Dünya Kongresi’nde 5 yeni telefon tanıtan Nokia, geçtiğimiz sene çıkardığı 8 modelini güncelledi. ‘Sirocco’ adını taşıyan telefon, geçtiğimiz senenin en üst düzey işlemcisi olan Snapdragon 835 ile birlikte geliyor.

26 / 41 Qualcomm Snapdragon 835 yonga setiyle gelen telefon, 6 GB LPPDDR 4X belleğe ve 128 GB USF2.1 dahili depolamaya sahip.

27 / 41 Telefon, kutusundan Android 8.0 Oreo ile çıkacak. 5.5 inç boyutundaki QHD pOLED ekran, Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

28 / 41 Telefon ekranının en önemli özelliklerinden birisi de kavisli yapısı. Kenarları sadece 2 milimetre kalınlığında olan Nokia 8 Sirocco, 6000 serisi alüminyum çerçeveye sahip.

29 / 41 İki arka kameraya sahip olan telefonun ana kamerası 12MP geniş açı, 1.4um ve f/1.75 diyafram sunarken, ikinci kamera 13MP tele lens, 1.0um ve f/2.6 diyafram açıklığı sunuyor. Arka kameradaki lenslerin iki de ZEISS tarafından üretiliyor. Özçekim kamerası ise 5 MP olarak tercih edilmiş.

30 / 41 Nisan ayında raflarda olacak telefon, 749 dolar fiyat etiketine sahip.

31 / 41 Nokia 7 Plus 6 inç büyüklüğünde olan ve 1080 x 2160 piksel çözünürlük sunan 18:9 formatında bir IPS ekrana ev sahipliği yapan cihaz, Qualcomm’un 14 nm fabrikasyon süreci ile üretilen Snapdragon 660 işlemciden güç alıyor.

32 / 41 Sekiz çekirdekli bir işlemci olan Snapdragon 660, 2.2 GHz hızında çalışan Kryo 260 çekirdeklerinden oluşuyor. Adreno 512 GPU’nun yer aldığı işlemci, LTE X12 modem ile teorik olarak 600 Mbps indirme ve 150 Mbps yükleme hızı sunuyo

33 / 41 4 GB RAM’e ve 64 GB depolama alanına sahip olan Nokia 7 Plus, microSD kart desteği sunuyor. Cihazın arka kısmında 12 Megapiksel çözünürlüğünde ana ve 13 Megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera yer alıyor.

34 / 41 Cihazın parmak izi okuyucusu, son dönemde birçok akıllı telefonda gördüğümüz şekilde arka kameranın alt kısmında yer alıyor. Nisan ayında satışa sunulacak olan akıllı telefon, 399 Euro fiyat etiketine sahip.

35 / 41 Nokia 1 Nokia'nın giriş seviyesine yönelik akıllı telefonu Nokia 1 tanıtıldı. Oldukça düşük özelliklere sahip Nokia 1, Android Oreo Go işletim sistemi ile geliyor.

36 / 41 Telefonun kamera özellikleri çok çok düşük. 5 MP çözünürlüğündeki arka kamera, 480p çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor. Ön kamera ise 2 MP çözünürlüğünde. Bu kombinasyonu 5-6 sene öncesinin tuşlu telefonlarında görüyorduk.

37 / 41 Nokia 1, Nisan 2018'de çıkışını gerçekleştirecek. ABD satış fiyatı 80 dolar olacak. Her ne kadar 80 doların TL karşılığı uygun olsa da ülkemizdeki vergilendirmeler düşünüldüğünde bu telefonun 550 TL'den daha ucuza satılması mümkün olmayacak.

38 / 41 Nokia 8110 4G’de Facebook, Twitter, Google Haritalar, Google Assistan, hatta meşhur yılan oyunu Snake de yer alıyor. Cihaz, donanım parçalarının desteklemesi durumunda bu uygulamalar dışında daha fazla uygulamaya da ev sahipliği yapabilir.

39 / 41 Yeni versiyonun en dikkat çekici yanı tıpkı orijinalindeki gibi kavisli bir yapıya sahip olması. Öyle ki telefon şimdiden muz benzetmesiyle anılmaya başladı.

40 / 41 Sarı ve siyah renk seçeneklerine sahip model tıpkı Nokia 3310 gibi temel özelliklere sahip. 4G destekleyen Nokia 8110’un işletim sistemi ise Smart Feature OS.