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Samsung’un yeni telefonu göz kırptı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.04.2018 18:00 | Son Güncelleme

Samsung’un yeni J serisi akıllı telefonu Samsung Galaxy J7 (2018) ortaya çıktı. Yeni Galaxy J7 2018 rakiplerine göre daha iyi özellikler ile geliyor.

Samsung’un yeni telefonu göz kırptı!

Galaxy J7 ile satışlarda iyi bir başarı yakalayan Samsung, bu başarıyı devam ettirmek istiyor. A serisi dahilinde Galaxy A8 ve Galaxy A8+ modellerini tanıtan Güney Koreli şirketin görünüşe göre Galaxy Note 9’dan sonraki yeni hedefi Galaxy J7 2018. Yeni Galaxy J7 2018, kendini FCC kayıtlarında gösterdi.

GALAXY J7 2018’İN ÖZELLİKLERİ

SM-F720 model adıyla FCC kayıtlarında görülen yeni Galaxy J7 2018 5.5 inç ekran büyüklüğüne sahip. Bu ekranın yanında cihazın işlemci tarafından Samsung’un henüz tanıtımı gerçekleştirmediği Exynos 7885 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemciye 3GB RAM eşlik ediyor. Yazılım tarafında ise Android 8.0 Oreo bulunuyor.

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YENİ GALAXY J7 2018 NE ZAMAN GELİYOR?

Galaxy J7 2018, FCC’den Bluetooth SIG ve Wi-Fi Alliance sertifikalarını almış durumda. Bu, cihazın bizi çok fazla bekletmeyeceği anlamına geliyor. Samsung yakın bir tarihte yeni Galaxy J7 2018’in tanıtımını yapabilir.

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