Samsung’un yeni yıldızı Galaxy A9 Star olabilir

Ürün numarası SM-G8850 olan telefon, daha önce Çinli TENAA ajansının listesinde de görünmüştü. Eldeki bilgilere göre telefonun iddialı özelliklerle geleceğini söyleyebiliriz.

Telefonda 6.3-inch AMOLED FHD+ (1080 x 2200 piksel) ekran, 4GB RAM, 64GB dahili depolama, arka tarafta 24+16MP’den oluşan dual kamera, 16MP selfie kamerası ve 3700mAh pil gibi detayların olacağı söyleniyor. Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle gelmesi beklenen cihazın işlemcisi ise henüz belli değil.

Videoya baktığımızda, cihazın ön tarafında herhangi bir fiziksel tuşa yer verilmediğini, ince çerçeve ve büyük ekran faktörünün dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Yan taraflar metal çerçeve ile çevrilmişken arka tarafta da cam kaplama tasarım ve dual kamera sistemi dikkatlerden kaçmıyor. Yine arka tarafta parmak izi okuyucu sensör, alt kısımda da USB Type-C giriş konumlandırılmış.

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