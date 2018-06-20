HABER

Samsung üretimde zirveye oynuyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.06.2018 09:57 | Son Güncelleme

Yıllardır kendi Exynos yonga setlerinde başka firmaların GPU’larından yararlanan Samsung, bu parçayı da kendisi tasarlamak istiyor.

Samsung üretimde zirveye oynuyor

Biz son kullanıcılar olarak Samsung’u, mobil cihazlar, ev eşyaları, aksesuarlar gibi pazarlarda görmeye alışsak da, aslında şirket pek çok parçanın da tasarım ve tedariğini üstleniyor.

Özellikle şu anda konumuz olan mobil cihazların parçaları hakkında konuşmak gerekirse; OLED ekran üretimi, bellek tasarım ve üretimi, pil tasarımı ve üretimi, yonga seti tasarımı ve üretimi gibi pek çok alanda firma; hem kendisine, hem de diğer firmalara ciddi bir kaynak sağlıyor. Bu bağlamda Güney Koreli üretici hem son kullanıcıya ulaşan ürünleriyle, hem de Apple gibi en sıkı rakiplerine sattığı parçalarla karşımıza çıkıyor.

Şirketin sıradaki hedefi ise kendi grafik işlemcisi olacak gibi. Exynos işlemcilere yıllardır eşlik eden, Mali gibi GPU’lar artık yerini yenilerine bırakacak. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Samsung, bu alanda tecrübeli insanları bünyesine katıyor.

İlk aşamada giriş seviyesi modellerde yapılacak olan revizyon, orta vadede üst segmentlere de ulaşarak amiral gemisi düzeyinde kullanılmaya başlayacak. Yani kısa vadede yaygın şekilde görmemiz mümkün değil.

Samsung hedeflediği bu çalışmayla rakiplerine olan bağlılığını azaltarak, taktiksel bir hamle de yapmış olacak. Üretim kanalı dışında, hali hazırda kendi grafik işlemcisini tasarlayan Apple’a bir gönderme niteliği taşıyacak.

Apple 9 milyon dolar ceza aldı! Peki, neden?

PARTNERBu uygulamalara dikkat edin! Telefonunuzu yiyip bitiriyor...Bu uygulamalara dikkat edin! Telefonunuzu yiyip bitiriyor...
Google Pixel 3 XL çentikli ekran ve tek arka kamerayla geliyorGoogle Pixel 3 XL çentikli ekran ve tek arka kamerayla geliyor
Galaxy Note 9 özelleştirilebilir arayüze sahip olacakGalaxy Note 9 özelleştirilebilir arayüze sahip olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsung Exynos

En Çok Okunan Haberler

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Google Pixel 3 XL çentikli ekran ve tek arka kamerayla geliyor

Google Pixel 3 XL çentikli ekran ve tek arka kamerayla geliyor

Galaxy Note 9 özelleştirilebilir arayüze sahip olacak

Galaxy Note 9 özelleştirilebilir arayüze sahip olacak

Uygun fiyatı ile fark yaratıyor: Neffos C7 ve C5A

Uygun fiyatı ile fark yaratıyor: Neffos C7 ve C5A

Motorola’nın yeni telefonu sertifika alırken görüldü

Motorola’nın yeni telefonu sertifika alırken görüldü

Şarj derdi olmayan telefon

Şarj derdi olmayan telefon

Marka uygulamaları kullanıcılara cazip gelmiyor

Marka uygulamaları kullanıcılara cazip gelmiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.