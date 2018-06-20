Samsung üretimde zirveye oynuyor

Biz son kullanıcılar olarak Samsung’u, mobil cihazlar, ev eşyaları, aksesuarlar gibi pazarlarda görmeye alışsak da, aslında şirket pek çok parçanın da tasarım ve tedariğini üstleniyor.

Özellikle şu anda konumuz olan mobil cihazların parçaları hakkında konuşmak gerekirse; OLED ekran üretimi, bellek tasarım ve üretimi, pil tasarımı ve üretimi, yonga seti tasarımı ve üretimi gibi pek çok alanda firma; hem kendisine, hem de diğer firmalara ciddi bir kaynak sağlıyor. Bu bağlamda Güney Koreli üretici hem son kullanıcıya ulaşan ürünleriyle, hem de Apple gibi en sıkı rakiplerine sattığı parçalarla karşımıza çıkıyor.

Şirketin sıradaki hedefi ise kendi grafik işlemcisi olacak gibi. Exynos işlemcilere yıllardır eşlik eden, Mali gibi GPU’lar artık yerini yenilerine bırakacak. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Samsung, bu alanda tecrübeli insanları bünyesine katıyor.

İlk aşamada giriş seviyesi modellerde yapılacak olan revizyon, orta vadede üst segmentlere de ulaşarak amiral gemisi düzeyinde kullanılmaya başlayacak. Yani kısa vadede yaygın şekilde görmemiz mümkün değil.

Samsung hedeflediği bu çalışmayla rakiplerine olan bağlılığını azaltarak, taktiksel bir hamle de yapmış olacak. Üretim kanalı dışında, hali hazırda kendi grafik işlemcisini tasarlayan Apple’a bir gönderme niteliği taşıyacak.

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