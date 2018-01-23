Samsung ve Apple’a dava açmaya hazırlanıyor

Cupertino merkezli şirket özür metni yayınlayıp, batarya değişim ücretlerini 79 dolardan 29 dolara çektiyse de kullanıcıların öfkesini dindiremedi. Apple’a şu anda sadece Amerika genelinde 30’dan fazla bireysel dava açılmış durumda. Üstelik bu davaların önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.

Tam olaylar biraz yatışmaya başlamışken bir başka hamle ise İtalya’dan geldi. İtalya’nın Samsung ve Apple’la eski cihazlarını bilinçli olarak yavaşlatmasından ötürü dava açacağı belirtildi.

Şimdiye kadar Apple’ın cihazlarını yavaşlattığı net bir şekilde gözler önüne serilmişti. Fakat Samsung’un da benzer bir güncelleme oyunu yaptığına dair pek bir kanıt yoktu. Buna rağmen İtalya Rekabet ve Pazar Kurumu, Samsung kullanıcılarının gönderdiği raporları delil kabul ederek iki dev isme dava açma kararı aldı.

İtalya Rekabet ve Pazar Kurumu’nun bu dava boyunca Guardia di Finanza isimli Özel Antitröst Birimi ile işbirliği yapacağı da belirtildi.

Öyle görünüyor ki Apple ve Samsung’un başı eski modelleri yavaşlatma söylentileri yüzünden epey ağrıyacak. Apple’ın bu hususta yaptıklarının, kullanıcıların öfkesini dindirmediği aşikar. Bakalım Samsung bu konuda nasıl bir yol izleyecek? Bekleyip göreceğiz.

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