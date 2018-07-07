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Samsung ve ARM güçlerini birleştiriyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.07.2018 10:08 | Son Güncelleme

ARM mimarisinin hayret verici gelişmeleri sürüyor. Sektörün en önemli mobil yongaseti üreticilerinden Samsung; ilk aşamada 7, daha sonra 5 nm’lik Cortex-A76 çekirdekleri için ARM ile ortaklık kurdu.

Samsung ve ARM güçlerini birleştiriyor!

Mobil işlemciler gerçekten kayda değer bir hızla gelişiyorlar. Transistör boyları da aynı şekilde inceliyor ve bu doğrultuda hem güç tüketimi sorunları çözülüyor hem de işlem gücü ciddi oranda iyileşiyor. Samsung ve ARM, transistör boyunda çılgın bir azalmaya gitmek için ortaklığa gittiklerini ilan etti. İlk aşamada 3.0 GHz hızında çalışan 7 nm‘lik Cortex-A76 çekirdeği tasarlayacak olan ikili, eski nesil 10 nm’lik A75’e göre, %35 performans artışı ve güç tüketiminde %40 azalış yapmayı hedefliyor. Hatta bu çekirdekle birlikte, ARM işlemcileri dizüstü bilgisayarlarda daha sık görmeye başlayacağız.

Ortaklığın devamında ise 5 nm LPE üretim sürecinden geçen işlemcilerin üretimi yapılabilir. Bununla birlikte çok daha verimli yongasetlerini mobil cihazlarımızda görmeye başlayacağız.

Samsung’un kendi uzun vadeli planı ise Gate-All-Around-Early teknolojisine sahip 3 nm transistör boyuna sahip işlemci üretmek. Elbette bunun için uzun süre beklememiz gerekecek.

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