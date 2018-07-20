Samsung ve LG daha fazla akıllı telefon çıkaracak

Xiaomi ve Huawei gibi Çinli telefon üreticilerinin yükselişi Güney Koreli teknoloji devlerini vurdu. Çin’de iyice kızışan rekabet sonrası Samsung ve LG’nin akıllı telefon satışları düşüşe geçti. Her iki şirketin de akıllı telefon departmanından elde ettiği gelir düşüyor.

Bu düşüşün önüne geçmek isteyen LG ve Samsung, bundan sonra daha fazla akıllı telefon satışa çıkaracak. Analistlere göre her iki şirket de mümkün olduğunca fazla yeni akıllı telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Son dönemde amiral gemisi akıllı telefonlarına ve üst segment modellere öncelik veren LG ve Samsung, bundan sonra tüm segmentlere odaklanacak. Yani önümüzdeki dönemde LG ve Samsung’tan daha fazla giriş seviyesi ve orta segment telefon göreceğiz.

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