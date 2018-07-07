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Samsung W2019 aralık ayında satışa çıkacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.07.2018 10:11 | Son Güncelleme

Samsung’un yeni kapaklı Android telefonu bir kez daha görüldü. Samsung W2019 adını taşıyan telefonun, bu yılın sonunda satışa sunulması bekleniyor.

Samsung W2019 aralık ayında satışa çıkacak

Bildiğiniz gibi Samsung çok yakında kapaklı bir akıllı telefon satışa sunacak. Android işletim sistemi kullanacak bu telefon, daha önce Project Lykan kod adıyla ortaya çıkmıştı. Paylaşılan yeni bilgiler telefonun Samsung W2019 adıyla satışa sunulacağını gösteriyor.

W2019 hakkında bugün sızdırılan yeni bilgiler, Samsung’un yeni telefonunun çift arka kamerayla geleceğini gösteriyor. Üstelik bu çift kameranın Galaxy S9+’ta kullanılan kamerayla aynı özelliklere sahip olacağı söyleniyor.

Bu da telefonda 12 + 12 megapiksel arka kamera bulunacağını gösteriyor. Yakın zamanda satışa çıkacak bir diğer Samsung telefonu olan Galaxy Note 9’da da aynı kameranın kullanılması bekleniyor.

Hatırlayacağınız gibi Samsung W2018, geçtiğimiz yılın aralık ayında satışa çıkmıştı. Aynı şekilde W2019’un da aralık ayında satışa sunulması bekleniyor. Böylece telefonun çıkışı ile Galaxy S10’un çıkışı arasında birkaç ay ara verilmiş olacak.

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Samsung Samsung W2019

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