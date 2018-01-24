Sanal gerçeklik simülasyonları için koltuk geliştirildi

Sanal gerçeklik teknolojileri, gözlükleri ve oyunları her sene artan bir çeşitlilik ve kalite ile gelişmekte. Fakat çoğu sanal gerçeklik oyun aksesuarı için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Hala sanal dünyalarda rahatça hareket etmemizi, yürümemizi, koşmamızı sağlayacak cihazlar piyasada (bir iki istisna dışında) yoklar. Sanal dünyalarda elinizdeki kumanda ile hareket etmek durumundasınız. Fakat bedeniniz sabit durduğu için oyunlar yaratmaları gereken yapay gerçeklik etkisini yaratamıyorlar.

İşte bunu nasıl çözeceğini düşünen firmalardan biri Intellisense. Firmanın tasarladığı Yaw isimli koltuk sanal gerçeklikte araba, uçak veya uzay gemisi kullanmanızı, sanal rollercoaster trenlerine gerçekmiş gibi binmenizi sağlamakta. Bu motorlu koltuk kapalı şekilde bir yarı küre şeklinde. İki dakikada kuruluyor ve sanal gerçeklik uygulamanız ile senkron oluyor. Oyunda yaptığınız dönme, yanlara yatma ve ileri geri düşme hareketlerini belli bir açıya kadar tekrarlayabilmekte.

15 kilogram ağırlığındaki Yaw koltuk kendi çevresinde 360 derece dönebiliyor. Yanlara doğru 50'şer derece yatabiliyor ve 50 derece kadar da öne ve arkaya gidip gelebiliyor. Cihaz piyasaya sürüldüğünde Samsung Gear VR, Oculus Rift, Oculus Go, PlayStation VR ve HTC Vive gibi tüm önemli gözlüklerle uyumlu çalışacak. Daha şimdiden SimTools uygulaması ve 80 civarında sanal gerçeklik simülatör oyunu ile kullanılabilmekte. Ayrıca ek parçaları ile yarış direksiyonu ve pedallar da koltuğa monte edilebilir. Piyasaya Ağustos ayında çıkması planlanmış.