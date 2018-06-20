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Şarj derdi olmayan telefon

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.06.2018 09:51 | Son Güncelleme

Eğer gün içerisinde telefonunuzun şarjının bitmesinden şikayetçiyseniz, LG X5 2018 tam da aradığını akıllı telefon modeli olabilir. İşte konu hakkındaki tüm detaylar.

Şarj derdi olmayan telefon

Akıllı telefon sektörünün önemli isimlerinden biri olan LG, geçtiğimiz gün sessiz bir şekilde orta segmentteki yeni modelini tanıttı. LG X5 2018 ismi ile tanıtılan telefon, 4500mAh kapasitesine sahip devasa bataryası ile dikkatleri üzerine çekiyor.

LG’nin orta segmentteki yeni modeli X5 2018, teknik özellikleri itibariyle orta segmente hitap ediyor. Telefon gücünü MediaTek tarafından geliştirilen MT6750 yonga setinden alıyor. Sistemini 2GB RAM ile destekleyen cihazın dahili depolama alanı ise 32GB.

154.7 x 78.1 x 8.9mm ölçülerinde ve 171gram ağırlığında olan telefonun bataryası ise 4500 mAh. Açık konuşmak gerekirse 4500mAh boyutunda bir batarya için 171 gramlık ağırlığın makul olduğunu söyleyebiliriz.

13MP’lik ana kameraya 5MP’lik ön kameranın eşlik ettiği telefon HD çözünürlükte 5.5 inçlik bir ekranla gelecek.
İlk etapta yalnızca Güney Kore’de satılacak olan telefonun 330 dolarlık bir etikete sahip olduğu açıklandı. LG X5 2018’in Güney Kore sonrasında Avrupa’da da raflardaki yerini alması bekleniyor. LG Pay özelliğini de destekleyen telefonun, kutudan ilk çıktığında Android 8.0 Oreo ile çalıştığını da belirtelim.

Açık konuşmak gerekirse, gün içerisinde şarj sıkıntısı çekenler için 4500mAh kapasitesinde sahip bir telefonun, oldukça makul bir seçenek olduğunu kabul etmek gerekiyor.

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akıllı telefon lg LG X5

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