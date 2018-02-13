Şarjı iki gün gidiyor! Türkiye'de satışa çıktı

HMD Global, Nokia 2'nin Türkiye’de 699 TL önerilen perakende fiyatıyla piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Firmaya göre, Nokia 2 4.100 mAh kapasiteli lityum iyon piliyle iki gün boyunca şarja ihtiyaç duymadan çalışabiliyor.

Qualcomm Snapdragon işlemci, kırılmaya-çizilmeye karşı dayanıklı 5 inç HD ekran ve Android Nougat işletim sistemine sahip olan Nokia 2, Teknosa mağazalarında siyah ve beyaz renk seçenekleriyle satışa sunuldu.

Nokia 2'nin 8 MP'lik arka kamerası akıllı sahne tespiti ve otomatik odaklanma özelliklerine sahip. Telefonun ön kamerası ise 5 MP. Telefonun 8 GB'lık depolama kapasitesi microSD kartlarla 128 GB'a kadar artırılabiliyor. Öte yandan bu telefonu satın alanlar, Google Fotoğraflar uygulamasına sınırsız sayıda ve boyutta fotoğraf ile video yükleyebiliyor. Böylece telefonlarının depolama alanından tasarruf edebiliyor.

HMD Global’ın Baş Ürün Sorumlusu Juho Sarvikas, "İnsanlar telefonlarına bugünlerde o kadar çok bağlılar ki günü geçirebilmek için, refleks olarak pil kullanımlarında kısıtlamaya dahi gidebiliyorlar. Bizce telefonunuzla yaptıklarınızda kısıtlamaya gitmeniz gerekmemeli. İşte tam da bu nedenle diğer cihazlar bir molaya ihtiyaç duyarken gücünü koruyan bir akıllı telefon ürettik” dedi. Nokia 2'yle, birçok hayranının Nokia telefonlarından beklediği uzun ömürlü pil performansı ile şu ana kadar sunulan benzersiz Android deneyimini tekrarlamak istediklerini dile getiren Sarvikas, “Bunu gerçeğe çevirmek için de ekrandan pile, çip setinden sistem tasarımına Nokia 2'nin her bir bileşeni, hayranlarına güvenebilecekleri uzun süre dayanan bir telefon sunmak üzere devasa pilden mümkün olduğunca az enerji çekecek şekilde tasarladık" diye konuştu.