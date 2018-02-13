HABER

Şarjı iki gün gidiyor! Türkiye'de satışa çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 13.02.2018 09:56 | Son Güncelleme

Tek şarjla iki gün pil ömrü sunan Nokia 2, 699 TL fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Şarjı iki gün gidiyor! Türkiye'de satışa çıktı

HMD Global, Nokia 2'nin Türkiye’de 699 TL önerilen perakende fiyatıyla piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Firmaya göre, Nokia 2 4.100 mAh kapasiteli lityum iyon piliyle iki gün boyunca şarja ihtiyaç duymadan çalışabiliyor.

Qualcomm Snapdragon işlemci, kırılmaya-çizilmeye karşı dayanıklı 5 inç HD ekran ve Android Nougat işletim sistemine sahip olan Nokia 2, Teknosa mağazalarında siyah ve beyaz renk seçenekleriyle satışa sunuldu.

Nokia 2'nin 8 MP'lik arka kamerası akıllı sahne tespiti ve otomatik odaklanma özelliklerine sahip. Telefonun ön kamerası ise 5 MP. Telefonun 8 GB'lık depolama kapasitesi microSD kartlarla 128 GB'a kadar artırılabiliyor. Öte yandan bu telefonu satın alanlar, Google Fotoğraflar uygulamasına sınırsız sayıda ve boyutta fotoğraf ile video yükleyebiliyor. Böylece telefonlarının depolama alanından tasarruf edebiliyor.

HMD Global’ın Baş Ürün Sorumlusu Juho Sarvikas, "İnsanlar telefonlarına bugünlerde o kadar çok bağlılar ki günü geçirebilmek için, refleks olarak pil kullanımlarında kısıtlamaya dahi gidebiliyorlar. Bizce telefonunuzla yaptıklarınızda kısıtlamaya gitmeniz gerekmemeli. İşte tam da bu nedenle diğer cihazlar bir molaya ihtiyaç duyarken gücünü koruyan bir akıllı telefon ürettik” dedi. Nokia 2'yle, birçok hayranının Nokia telefonlarından beklediği uzun ömürlü pil performansı ile şu ana kadar sunulan benzersiz Android deneyimini tekrarlamak istediklerini dile getiren Sarvikas, “Bunu gerçeğe çevirmek için de ekrandan pile, çip setinden sistem tasarımına Nokia 2'nin her bir bileşeni, hayranlarına güvenebilecekleri uzun süre dayanan bir telefon sunmak üzere devasa pilden mümkün olduğunca az enerji çekecek şekilde tasarladık" diye konuştu.

4G (LTE) destekli Nokia 2 teknik özellikleri ise şöyle sıralanıyor:

İşlemci: Qualcomm Snapdragon
İşletim Sistemi: Android Nougat
Bellek:1 GB DDR3
Depolama Alanı: 8GB e-MMC (MicroSD kart ile 128GB'e kadar genişletilebilir)
Ekran: 5.0” HD 1280 x 720 LTPS LCD, Corning Gorilla Glass 3
Kamera: LED flaşlı 8MP (arka), 5 MP (ön)
Bağlantı: 802.11 b/g/n, BT 4.1, GPS/AGPS/GLONASS/Beidou, FM/(RDS)
Sensörler: Ortam ışık sensörü, yakınlık sensörü, ivmeölçer, elektronik pusula
Pil: 4100 mAh
SIM yuvası: 2 Nano-SIM + 1 uSD yuvası (Çift SIM) / Nano-SIM + 1 USD yuvası (Tek SIM)
Boyutlar: 143,5 x 71,3 x 9,30 mm

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nokia 2 akıllı telefon

En Çok Okunan Haberler

Eşinin ihaneti doktor muayenesinde çıktı

Eşinin ihaneti doktor muayenesinde çıktı

Otobüs şoförü 'şehit annesine hakaret' iddiasıyla gözaltına alındı

Otobüs şoförü 'şehit annesine hakaret' iddiasıyla gözaltına alındı

'Oğlum bak git' videosundaki çocuk konuştu

'Oğlum bak git' videosundaki çocuk konuştu

Efsane doktor 'Kolsuz Agop' hayatını kaybetti!

Efsane doktor 'Kolsuz Agop' hayatını kaybetti!

Almanya'yı karıştıran 'Angela Merkel' karikatürü!

Almanya'yı karıştıran 'Angela Merkel' karikatürü!

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

İlginizi Çekebilir

Instagram'da ekran görüntüsü alan yandı!

Instagram'da ekran görüntüsü alan yandı!

ODTÜ'de geliştirildi, bilim dünyasında heyecan yarattı

ODTÜ'de geliştirildi, bilim dünyasında heyecan yarattı

Tesla, Mars'ın yörüngesini ıskaladı! Bakın nereye doğru gidiyor

Tesla, Mars'ın yörüngesini ıskaladı! Bakın nereye doğru gidiyor

Yok artık! Facebook artık bunu da bilecek

Yok artık! Facebook artık bunu da bilecek

WhatsApp kullanıcılarına müjde! Uzun süredir bekleniyordu

WhatsApp kullanıcılarına müjde! Uzun süredir bekleniyordu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HomePod'da yer alan Siri testleri geçemedi

HomePod'da yer alan Siri testleri geçemedi

Nvidia ekran kartları kapış kapış satıyor! Sebebi ise...

Nvidia ekran kartları kapış kapış satıyor! Sebebi ise...

Microsoft Steam'in mimarı Valve'ı satın mı alıyor?

Microsoft Steam'in mimarı Valve'ı satın mı alıyor?

Snapdragon 670 telefonları nasıl şahlandıracak?

Snapdragon 670 telefonları nasıl şahlandıracak?

iPhone 11 nasıl olacak? Hangi özelliklerle gelecek?

iPhone 11 nasıl olacak? Hangi özelliklerle gelecek?

Snapchat'in eski sürümünü kullanın!

Snapchat'in eski sürümünü kullanın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.