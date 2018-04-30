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Şaşırıp kaldık: Siri, ‘Anne’ dediğinizde küfür etmeye başlıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.04.2018 19:58 | Son Güncelleme

Reddit’teki bir iPhone kullanıcısı Apple’ın sanal asistanı Siri’nin küfür ettiğini keşfetti. Reddit’teki paylaşıma göre Siri İngilizce Mother yani Anne kelimesini açıkla komutunu alınca küfür içeren, argo bir açıklama yapıyor. İşte Siri’nin tepki çeken o açıklaması…

Siri Apple’ın yapay zeka anlamındaki en büyük kozu. Öyle ki Google’ın Google Assistant’ı hariç kendisine yakınlaşabilen bir sanal akıllı telefon asistanı şimdilik yok. Gün içindeki birçok görevi başarıyla yerine getirebilen Siri, bir görevi(!) daha başarıyla yerine getiriyor: Küfür etmeyi!

SİRİ İPHONE KULLANICISININ ANNESİNE KÜFÜR ETTİ

Siri’deki küfrü bir Reddit kullanıcısı fark etti. Kullanıcı Siri'ye "Defie mother" yani "Anneyi tanımla" komutunu verdi. Siri ise kullanıcının komutunu ‘hay hay’ diyerek kabul etti ve annenin klasikleşen tanımını okumaya başladı. Buraya kadar her şey normaldi. Ancak kullanıcı Siri’den annenin ikinci tanımını okumasını istediğinde Siri “mther fcker" kelimesinin anlamını okumaya başladı. Reddit kullanıcısı Siri’nin bu hareketi karşısında şaşırıp kaldı.

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SİRİ’NİN ANNE KÜFRÜ REDDİT’TE PAYLAŞILDI

Reddit kullanıcısı, zaman kaybetmeden Siri’nin bu yanlışını videoya aldı ve Reddit’te paylaştı. Paylaşım çok kısa sürede trend oldu. Apple’ın bu sorunu en kısa sürede çözmesi gerek zira küfür eden bir sanal asistanı kimse kullanmak istemez. Ayrıca, sanal asistanın küfür edenini de gördük ya la!

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Apple Siri anne küfür iPhone Reddit

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