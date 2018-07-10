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Savaş başlıyor: WhatsApp artık kıpkırmızı olacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.07.2018 13:44 | Son Güncelleme

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kulaktan dolma yanlış haberlere el attı. Özellikle Hindistan’da oldukça yaygın olan asparagas haberler yüzünden linç edilen 12 kişinin ardından harekete geçen WhatsApp, artık yalan haberleri kırmızıya boyayacak.

Savaş başlıyor: WhatsApp artık kıpkırmızı olacak!

WhatsApp yalan haberlere karşı ilk savaşı resmen başlattı. Şirketin savaşı başlatmaya karar vermesi maalesef kanlı bir olay sonrası gerçekleşti. Hindistan’da yaşanan olayda 12 insan linç edilerek öldürüldü. 12 kişinin öldürülme sebebi ise WhatsApp’tan yayılan sonradan yalan olduğu ortaya çıkan bir mesajdı. Maalesef mesajın asparagas olması yiten canları geri getirmedi. Olayın tam da içinde yer alan WhatsApp, bir daha böyle üzücü bir olayın yaşanmaması için kırmızı mesaj dönemini başlatma kararı aldı.

WHATSAPP KIRMIZI MESAJLAR İLE UYARACAK

WhatsApp beta sürümünde denenen yeni özellik, WhatsApp mesajı yoluyla gönderilen yalan, şüpheli veya zararlı içerikleri kullanıcıya bildirecek. Uygulama tehlikeli linkleri ise kırmızı renge boyayarak kullanıcıya ‘’tehlikeli içerik’’ uyarısında bulunacak. Kırmızı linki açmış bulunan kişilere ise WhatsApp bir uyarıda daha bulunacak ve kullanıcıya ‘’bak açıyorum emin misin?’’ diye tekrar soracak.

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‘WHATSAPP ÜCRETLİ OLUYOR’ MESAJLARINA SON!

WhatsApp böylece hepimizin bıktığı ‘’WhatsApp ücretli oluyor hemen tıkla ücretsiz kullanmaya devam et’’ veya ‘’Bunu 10 kişiye gönder alemler senin olsun!’’ gibi mesajları da engellemiş olacak. Şimdilik test edilen kırmızı mesajlar özelliği, çok yakın bir zamanda WhatsApp İOS ve WhatsApp Android sürümlerine gelecek.

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Whatsapp Hindistan whatsapp ios whatsapp android

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