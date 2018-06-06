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Screen pad özelliğiyle fark yaratıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.06.2018 10:36 | Son Güncelleme

Asus’un geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği özel etkinliğinde tanıttığı ürünler arasında yeni Asus Zenbook Pro ürün ailesi de vardı. 14 ve 15.6 inch olmak üzere iki farklı ekran boyutu bulunan bu ürünler, özellikle screen pad özelliğiyle ön plana çıkıyor.

Screen pad özelliğiyle fark yaratıyor

Bildiğiniz gibi laptop’larda touch pad kullanımı standarttır ve şimdi Asus bu standardı geride bırakmaya hazırlanıyor. Zira bu yeni iki laptop modelinde screen pad ismini verdiği sistem var. Yani ana ekrandan hariç olarak bir de 4.6 inch değerde dokunmatik ekranımız var. Bunu hem pad olarak kullanabiliyor, hem ana ekranı bölmek için kullanabiliyor hem de ikinci ekran olarak tercih edebiliyoruz. Yine Asus’un bu ekran için hazırladığı özel uygulamalar da mevcut.

Asus ZenBook Pro ön inceleme (2018)

Asus, tasarım çizgisinde de yine metal malzeme tercih ederek ortaya elit görünümlü modeller çıkarmış. İşlemci tarafında Core i9 ve i7 gibi seçenekler bulunurken, 16GB RAM değeri ve 1TB SSD’den de söz etmemiz gerekiyor.

Bu arada, isterseniz ürünlerin ekran detaylarından da kısaca söz edelim.14 inch değerdeki ekranın FHD çözünürlüğü bulunuyor. 15.6 inch ekranlı modelde ise 4K çözünürlük tercih edilmiş.
Ayrıca, 14 inch ekranlı modelde yüz tanıma sistemi bulunurken 15.6 inch ekranlı modelde de güvenlik için gelişmiş bir parmak izi okuyucu sensör mevcut.

Asus ZenBook Pro ön inceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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Anahtar Kelimeler:
Asus Zenbook Pro Core i9

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