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Şeffaf parmak izi okuyucusu yaptı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 29.01.2018 16:38 | Son Güncelleme 23 dakika önce

Günümüz akıllı telefonlarının bir çoğunda parmak izi okuyucusu standart donanım haline gelmiş durumda. Bir kaç sene önce yalnızca üst segment modellerde bulunan bu özellik, şu aralar hemen hemen tüm modellerde mevcut.

Şeffaf parmak izi okuyucusu yaptı!

Yeni trend ise bu parmak izi okuyucusunu ekranın altına yerleştirebilmek. Genel olarak ekran teknolojileri ile tanıdığımız JDI bu konuya farklı bir yorum getirerek, parmak izi okuyucusunu ekranın altına yerleştirmek yerine, üstüne yerleştirmenin yolunu buldu. Peki ama nasıl?

JDI tarafından geliştirilen yeni parmak izi okuyucusu sensörü oldukça ince ve şeffaf bir yapıya sahip. Yani bu parmak izi okuyucusunu kolaylıkla ekranın üst kısmına yerleştirmek mümkün.

JDI, Pixel Eyes ismini verdiği yeni bir teknoloji kullanıyor. Bu teknolojide kapasitif dokunmatik sensörü LCD panele yerleştiriliyor. Dolayısıyla ortaya Vivo X20 Plus UD’de kullanılan Synaptics sensörleriyle aynı verimliliğe sahip bir teknoloji çıkmış oluyor.

JDI’ın geliştirdiği bu yeni teknolojinin önümüzdeki günlerde kapsamlı etkinlikler ile tanıtılması bekleniyor. Muhtemelen firma MWC, IFA gibi etkinliklerde de boy gösterebilir. Bu yeni parmak izi okuyucu sensorlerin ise 2019’un Mart ayı gibi güncel bir şekilde kullanılmaya başlanılması umuluyor. Elbette o zamana kadar bu teknolojiyi ekarte edecek yeni bir teknoloji daha geliştirilmezse.

Öyle görünüyor ki akıllı telefon üreticileri, Apple’ın yaptığı gibi parmak izi okuyucularını bir anda telefonlarından kestirip atmayacak. Kim bilir, belki Apple’da benzer bir teknoloji ile TouchID deneyimini kaldığı yerden devam ettirir.

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teknoloji akıllı telefon şeffaf parmak izi okuyucusu

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