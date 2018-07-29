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Segway'den elektrikli paten: Drift W1!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.07.2018 12:01 | Son Güncelleme

Segway, bu sefere karşımıza elektrikli patenler ile çıkıyor. İşte karşınızda Drift W1!

Segway'den elektrikli paten: Drift W1!

Genellikle iki tekerlekli araçlarıyla dikkatleri üzerine çeken Segway; şehir içinde veya kısa mesafelerde alternatif bir ulaşım aracı sunuyor. Drift W1!

Şirket, scooter’lardan sonra şimdi de elektrikli paten serisi Segway Drift W1’i ile tekrardan karşımıza çıktı. Drift W1; oldukça havalı duran bir paten. Segway’in klasik kendinden denge teknolojisini kullanan patende, çaba harcamadan hareket etmek mümkün. Böylelikle ben paten yapamam diyen arkadaşlara da son.

Kullanıcılar sadece öne veya arkaya eğilerek patenleri kontrol edebiliyorlar. Patenler ayaklara bağlanmadığı için istendiğinde üzerinden inip tekrar çıkmak da son derece kolay bir hal alıyor.

video:

Drift W1, eğlence odaklı tasarlandığından denge ve manevra kabiliyetini artıracak özelliklerle donatılmış. Özel lastikleri ve kaymaya dayanıklı paspası ile maksimum konfor ve eğlence sunuyor. 7 kg’lık ağırlığıyla Drift W1; hafif, taşıması kolay ve küçük bir paten. Ürün toplamda 45 dakikalık bir kullanım ömrü sunuyor kullanıcıya. Yapabildiği hız ise saatte 12 km civarı. Bizce bir patene göre oldukça iyi bir süre ve hız.

Henüz resmi fiyatı açıklanmayan ürünün 400 dolar civarlarında satışa sunulması bekleniyor.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Segway Drift W1

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