Segway'den elektrikli paten: Drift W1!

Genellikle iki tekerlekli araçlarıyla dikkatleri üzerine çeken Segway; şehir içinde veya kısa mesafelerde alternatif bir ulaşım aracı sunuyor. Drift W1!

Şirket, scooter’lardan sonra şimdi de elektrikli paten serisi Segway Drift W1’i ile tekrardan karşımıza çıktı. Drift W1; oldukça havalı duran bir paten. Segway’in klasik kendinden denge teknolojisini kullanan patende, çaba harcamadan hareket etmek mümkün. Böylelikle ben paten yapamam diyen arkadaşlara da son.

Kullanıcılar sadece öne veya arkaya eğilerek patenleri kontrol edebiliyorlar. Patenler ayaklara bağlanmadığı için istendiğinde üzerinden inip tekrar çıkmak da son derece kolay bir hal alıyor.

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