Segway'den elektrikli paten: Drift W1!

Genellikle iki tekerlekli araçlarıyla dikkatleri üzerine çeken Segway; şehir içinde veya kısa mesafelerde alternatif bir ulaşım aracı sunuyor. Drift W1!
Şirket, scooter’lardan sonra şimdi de elektrikli paten serisi Segway Drift W1’i ile tekrardan karşımıza çıktı. Drift W1; oldukça havalı duran bir paten. Segway’in klasik kendinden denge teknolojisini kullanan patende, çaba harcamadan hareket etmek mümkün. Böylelikle ben paten yapamam diyen arkadaşlara da son.
Kullanıcılar sadece öne veya arkaya eğilerek patenleri kontrol edebiliyorlar. Patenler ayaklara bağlanmadığı için istendiğinde üzerinden inip tekrar çıkmak da son derece kolay bir hal alıyor.
video:
Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı
Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'
ABD'nin Iowa eyaletinde kaybolan insanlar halkta paniğe neden oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan profesyonel askerlik açıklaması
Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'
Feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa'da kafası kopmuş halde bulunan bebeğin annesinden korkunç itiraflar! Cinayeti bir bir anlattı!
Utanç verici fotoğraf! Boşanıyorlar...
Meral Akşener neden istifa etti? Çok konuşulacak iddia
Kanlı Ay tutulması başladı! Türkiye'de saat kaça kadar görülecek?
Okuyucu Yorumları 0 yorum