Şehirler yüzecek, arabalar uçacak! İşte geleceğin teknolojileri

2100 yılı itibariyle ortalama sıcaklık, en az 1 santigrat derece artmış olacak. Yükselen deniz seviyesi, dünya çapında yüzlerce şehri tehdit altına alacak. Buna getirilecek bir çözüm, yüzen şehirler olabilir. Bu, şu an Blue Frontiers'ın yüzen bir şehir kurmayı planladığı Fransız Polinezyasında yaşanmaya başlanmış durumda.

İnsanlar Daha Uzun Süreyle Sağlıklı Kalacaklar

Uzmanlar tıp ve ilaç dünyasındaki gelişmelerin yaşlanan nüfuslar için çok daha iyi şeyler sunacağına inanıyor. Bilgisayar-beyin bağlantıları şu an mümkün olsa da yazılımsal arayüzlerin geliştirilmesi zaman alacak.

Hava Sahası Açılacak

Sürücüsüz otomobiller bir yana, Amazon paketleri drone'ları kullanarak size ulaştırmak istiyor. Bu gerçek olursa yepyeni türde bir hava sahasının açılmasına şahit olabiliriz.

Bolca İçme Suyu Olacak

İnsanlar "denizi içmenin" bir yolunu bulursa, su için yapılacak savaşların önüne geçilebilir. Tuzdan arındırma tesisleri, sudaki tuzu ve minarelleri çıkararak onu içilebilir hale getirebiliyor ancak deniz suyunu tesislere ulaştırmak çok enerji gerektiren bir iş. Enerji firması Atmocean'ın ise fosil tabanlı yakıtlara ihtiyaç duymayan bir çözümü var. Peru'da birkaç sene önce denenen sistem, elektrik de üretiyor.

Gıda, İşlevsel Hale Gelecek

Yüz yıl sonra görmeye başlayacağımız gıdalar, bugünkünden çok daha farklı olabilir. Besinsel olarak tam ihtiyacımızı karşılayan ve vücudumuzda yaşan nano-maddeler içeren gıdalar, önemli hale gelebilir.