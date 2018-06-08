Selçuk İnan Galaxy S8’den vazgeçti!

Selçuk İnan’ın S8 davasını hatırlarsınız. Ünlü futbolcu Samsung Galaxy S8’de kulanılan S8 takısının kendisine ait olduğunu söyleyerek Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung’a dava açmıştı. İnan, dava kapsamında tüm Galaxy S8’lerin imhasını istemişti. Ancak mahkeme ‘’Kelimeler ve sayılar kimsenin tekeline verilemez’’ diyerek Samsung’u haklı bulmuştu. Uzun zamandır ses çıkmayan davadan bugün yeni haberler geldi.
Öğrenilen bilgilere göre, Selçuk İnan’ın avukatı tarafından mahkemeye davadan feragat ettiklerine dair bir dilekçe sunuldu. Bu dilekçe mahkemece kabul edildi ve davanın düşmesine karar verildi. Böylece davanın kazananı Samsung firması olmuş oldu.
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