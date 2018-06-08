Selfie severlere özel telefon: Xiaomi Redmi Y2

Bu sıralar adından fazlasıyla söz ettiren Xiaomi, Selfie severleri de es geçmedi. Selfie odaklı yeni akıllı telefon Redmi Y2 resmi olarak duyuruldu.
16MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip olan Xiaomi Redmi Y2, ön kamerasında bulunan yapay zeka destekli portre modu ve yapay zeka destekli güzelleştirme özellikleri sayesinde en iyi kalitede selfieler çekebilmeyi garanti ediyor. Böylelikle artık daha kaliteli ve temiz görüntüler çekebileceksiniz.
Ekran çözünürlüğü konusuna gelecek olursak. Xiaomi, 6 inç büyüklüğündeki ekranı HD+ çözünürlükle tüketicilerin karşısına çıkaracak. Genel olarak Y2'nin teknik özelliklerine göz atacak olursak:
İşlemci: Snapdragon 625
RAM: 3GB/4GB
Depolama: 32GB/64GB
Ekran: 6 inç HD+
Arka Kamera: 12MP, f/2.2 + 5MP
Ön Kamera: 16MP, f/2.0
Batarya: 3.080mAh
İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo
3 farklı renk seçeneği ile kullanıcıların beğenisine sunulacak olan Xiaomi Redmi Y2’nin 3GB RAM’li versiyonu 145 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak. 4GB RAM’li Redmi Y2’de ise 190 dolar'dan satışa sunulacak.
Bakalım selfie severleri memnun edebilecek mi Xiaomi Redmi Y2, göreceğiz. Peki ya siz Y2 hakkında ne düşünüyorsunuz?
Kaynak: Teknolojioku
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