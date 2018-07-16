Sen şaşırmışın: Oxfordlu kız Instagram için üniversiteyi bıraktı!

İyi bir eğitim almak hepimizin hayalidir. Kimimiz ülkenin en iyi üniversitelerinden birinde; kimimiz ise dünyanın en iyi üniversitelerinden birinde okumak ister. Ancak İngiltere’de yaşayan 21 yaşındaki Grace Beverley sırf Instagram uğruna birçoğumuzun hayallerinde olan bir yerden vazgeçti; Oxford Üniversitesi’nden.
Grace Beverley, notları da gayet iyi olan bir Oxford Üniversitesi öğrencisiydi. Oxford’un müzik bölümünde okuyan Beverley, üniversiteyi kazanmadan önce 4 üst düzey devlet okulunu A ve B düzeyindeki notlarla bitirdi. Zaten genç kıza Oxford’un kapısını açan en büyük etmenlerden biri iyi seyreden notlarıydı. Ancak Beverley’e ‘’GraceFitUK’’ isimli Instagram sayfasını yönetirken aynı anda Oxford’ta okumak zor geldi. Genç kız Instagram hesabına yeterli vakit ayıramadığını söyleyerek eğitim hayatından vazgeçti ve Oxford Üniversitesi’nden ayrıldı.
Instagram uğruna Oxford Üniversitesi’ni bırakan genç kız her ne kadar gelecek yıl hukuk okumayı planladığını söylese de, en prestijli okullardan birini tek celsede bırakması İngiltere’de büyük şaşkınlık yarattı. Bu şaşkınlık dalga dalga diğer ülkelere de yayıldı. Peki tüm bunlar Grace Beverley’in koskoca Oxford’u bırakmasına değdi mi? Görünüşe göre değdi. Zira Beverley’in YouTube kanalı 366 bin aboneye; uğruna Oxford’u bıraktığı Instagram hesabı ise 840 bin takipçiye ulaştı.
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