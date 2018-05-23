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Servisfone nedir? Servisfone ne işe yarar ve nasıl kullanılır? Artık velilerin gözü arkada kalmayacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.05.2018 17:01 | Son Güncelleme

Servisfone ile artık velilerin gözü arkada kalmayacak. Servis araçlarına yerleştirilen Servisfone sayesinde veliler, çocuklarıyla ilgili tüm bilgilere kolaylıkla ulaşabilecekler. Örneğin bir veli, Servisfone sayesinde çocuğunun servis aracına ne zaman bindiğini, ne zaman ve nerede indiğine kadar birçok şeyi rahatlıkla takip edebilecek. Peki Servisfone tam olarak ne işe yarar ve nasıl kullanılır? Servisfone nedir? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Servisfone nedir? Servisfone ne işe yarar ve nasıl kullanılır? Artık velilerin gözü arkada kalmayacak

Gaziantep'teki bir firma tarafından geliştirilen yazılım ile servis araçlarına yerleştirilen koltuk ve emniyet kemeri sensörleri sayesinde veliler, çocuklarının ne zaman servise bindiğini, ne zaman ve nerede indiğini, servisin kaç kilometre hızla ilerlediğini, çocuğunun emniyet kemeri takıp takmadığını takip edebiliyor.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Teknopark'ta faaliyet gösteren firmanın yazılım uzmanı Bilal Öcal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pek çok öğrencinin okula gitmek için artık servis araçlarını kullandığını, bu nedenle ailelerin de çocuklarının güvenli şekilde okula ulaşıp ulaşmadığını merak ettiğini söyledi.

Öğrenci servislerinin güvenliğinin çok önemli olduğunu ifade eden Öcal, firma olarak velilerin gözünün arkada kalmaması, içlerinin rahat etmesi için yazılım geliştirdiklerini bildirdi.

Öcal, "Servisfone" adını verdikleri yazılımın bir tablete bağlı olduğunu, servis araçlarına yerleştirilen koltuk ve emniyet kemeri sensörleriyle eş zamanlı çalıştığını dile getirerek, öğrencinin serviste olup olmadığına ve emniyet kemerini takıp takmadığına ilişkin bilgilerin anlık olarak servis şoförünün, velinin ve okul yetkililerinin görebileceği bir veri tabanına aktarıldığını anlattı.

SERVİSFONE İLE KAPIDA BEKLEMEYE SON

GPS üzerinden yapılan araç takip sistemiyle veliler ve servis firmalarının eş zamanlı olarak öğrenci servisinin nerede olduğunu anlık izleyebildiklerini belirten Öcal, "Servisfone, velileri öğrencinin servis içindeki durumundan haberdar eder. Sabah aileler servisin tam olarak ne zaman geleceğini bilemediği için çocuklarını erken indiriyorlar veya servis geliyor geç indiriyorlar. Bu durum kışın da yazın da sıkıntıya neden oluyor. Bunun önüne geçmek için sistemimize dahil ettiğimiz 'Beni haberdar et' veya 'Bildirim gönder' seçeneğiyle servis yaklaştığında bir aramayla veliyi haberdar ediyoruz. Bu sayede öğrenci tam zamanında inmiş oluyor. Servis de öğrenci de beklememiş oluyor." diye konuştu

Öcal, özellikle çalışan velilerin, çocuklarının ne zaman servise bindiğini ve indiğini kontrol etmek istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Servisfone'da öğrenci servise bindiğinde, ailenin belirttiği telefona 'öğrenciniz servise şu saatte binmiştir' diye SMS gönderiliyor. Servis içinde de hangi koltukta oturuyor, emniyet kemeri takılı mı, servis hangi hızla ilerliyor, nerede gibi bilgileri anlık olarak görebiliyoruz. Bu sayede çocukların güvenliğini maksimum seviyeye getirmiş oluyoruz. Öğrenci okula gelip servisten indiğinde veliye tekrar SMS gidiyor. Akşam okul çıkışında çocuk alındığında da SMS gidiyor. Veliler bunu veli uygulamasından takip edebiliyorlar. Servisfone velilerin içinin rahat olmasını sağlıyor. Bu sistem öğrencilerin de daha güvenli bir şekilde okula varmalarını, eve dönmelerini sağlayan bir sistem."

SERVİSFONE SERVİSTE BİRİ UNUTULDUĞUNDA ALARM VERİYOR

Servisfone'un araçta biri unutulduğunda da alarm verdiğini, arama ve kısa mesajlarla şoförü, aileyi veya servis firmasını bilgilendirdiğini aktaran Öcal, sistemin İzmir, Balıkesir, Tekirdağ, İstanbul, Çorlu, Adana ve Hatay'da bazı okul servislerinde kullanıldığını vurguladı.

Öcal, amaçlarının bunu tüm servislerde kullanılır hale getirmek olduğunu ifade ederek, "Çocuklarımızın güvenliği bizim için çok önemli. Sistemin veliye maliyeti öğrenci başına 10 lira. Günde 2 kere arama 4 SMS ile veliler bilgilendiriliyor." dedi. (AA)

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Eee bir de okulfon yapın, lavabofon... Çok gereksiz.
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