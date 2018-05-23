Servisfone nedir? Servisfone ne işe yarar ve nasıl kullanılır? Artık velilerin gözü arkada kalmayacak

Gaziantep'teki bir firma tarafından geliştirilen yazılım ile servis araçlarına yerleştirilen koltuk ve emniyet kemeri sensörleri sayesinde veliler, çocuklarının ne zaman servise bindiğini, ne zaman ve nerede indiğini, servisin kaç kilometre hızla ilerlediğini, çocuğunun emniyet kemeri takıp takmadığını takip edebiliyor.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Teknopark'ta faaliyet gösteren firmanın yazılım uzmanı Bilal Öcal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pek çok öğrencinin okula gitmek için artık servis araçlarını kullandığını, bu nedenle ailelerin de çocuklarının güvenli şekilde okula ulaşıp ulaşmadığını merak ettiğini söyledi.

Öğrenci servislerinin güvenliğinin çok önemli olduğunu ifade eden Öcal, firma olarak velilerin gözünün arkada kalmaması, içlerinin rahat etmesi için yazılım geliştirdiklerini bildirdi.

Öcal, "Servisfone" adını verdikleri yazılımın bir tablete bağlı olduğunu, servis araçlarına yerleştirilen koltuk ve emniyet kemeri sensörleriyle eş zamanlı çalıştığını dile getirerek, öğrencinin serviste olup olmadığına ve emniyet kemerini takıp takmadığına ilişkin bilgilerin anlık olarak servis şoförünün, velinin ve okul yetkililerinin görebileceği bir veri tabanına aktarıldığını anlattı.