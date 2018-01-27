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Sessiz sedasız iPhone X'i satışlarda solladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 27.01.2018 10:55 | Son Güncelleme 5 saat önce

Apple her ne kadar iPhone X'i "pohpohlamaya" devam etse de, iPhone 8 sessiz sedasız 1 numaraya oturmayı başardı!

Sessiz sedasız iPhone X'i satışlarda solladı!

Apple geçen yılın sonlarında amiral gemisi telefon üçlemesini başlattığında CIRP (Consumer Intelligence Research Partners), tedarik kısıtlamaları ile birlikte iPhone X'in yüksek fiyatlandırması yüzünden iPhone 8'den daha az satacağı öngörmüştü. CIRP tarafından yayınlanan yeni satış verileri, bu öngörüyü doğrular nitelikte.

2017'de gerçekleşen tüm iPhone satışlarının %20'si iPhone X, %23'ü ise iPhone 8'e ait. Ortanca iPhone 8 Plus ise %18 oranında satarak üçlünün en gerisinde kalmayı başarabildi. Geçen yılın iPhone 7 ve iPhone 7 Plus satışları ile karşılaştırdığımızda da güzel bir tablo ortaya çıkmıyor. 2016'da 7 ve 7 Plus toplam iPhone satışlarının %72'sini oluşturmuştu, ancak iPhone 8, 8 Plus ve X toplamda ancak %61 oranına ulaşabildi.

iPhone X'in 8 ve 8 Plus'tan bir ay geç piyasaya sürülmüş olması ve kısıtlı stokları yüzünden satışları da darbe aldı. iPhone 8 ve 8 Plus'ın da 7 ve 7 Plus'tan çok farklı olmaması, 8'in satışlarını olumsuz etkilemiş gibi görünüyor. Bu veriler Apple için bir düşüşü işaret etse de, şirketin yeni telfonları ile başarısız olduğunu söylemek haksızlık olur. Ancak markanın bazı kararlarını tekrar gözden geçirmesinde fayda olduğu kesin.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Apple iPhone X

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