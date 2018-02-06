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Sevgililer Günü'nde gelecek bu tehlikeye hazırlıklı olun!

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 06.02.2018 16:43 | Son Güncelleme

İlişkiler ilerlemeye başladığında dijital yaşantımızın bireyselliği azalıyor ve internetteki kişisel sınırlar ortadan kalkıyor. Bu da gizliliğimizi tehlikeye atabiliyor.

Sevgililer Günü'nde gelecek bu tehlikeye hazırlıklı olun!

Kaspersky Lab ve Toluna tarafından yapılan global araştırmada, insanların büyük çoğunluğu yaşadıkları ilişkilerin, gizliliklerinden çok daha önemli olduğunu belirtse de mutsuz eşlerin internet üzerindeki gizlilik konusunda endişe yarattığı ve belli sınırları kaldırmanın genellikle tartışmalara neden olduğu ortaya çıktı.

Günlük hayatımızın internette yapılan işlemlere ve dijital cihazlara bu denli bağlı olmasıyla gizlilik ve şeffaflığın ilişkilerdeki rolü de değişiyor. Yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de her on kişiden yaklaşık sekizi (%77) çiftlerin hem normal hayatta hem de internet üzerinde kendilerine özel alanları olması gerektiğine inanıyor. İlişkilerine gizliliklerinden daha çok önem verenlerin oranı ise %78. Türkiye'de çiftlerin yarısından fazlası (%68) cihazlarının PIN kodlarını ve parolalarını birbiriyle paylaşırken, yaklaşık üçte biri ise (%36) eşlerinin cihazını kendi parmak izleriyle açabiliyor.

Dijital yaşantılarımızı açıkça paylaştığımızda, dijital dünyada bıraktığımız izleri, iyi ya da kötü tüm sırları da açığa çıkarmış oluyoruz. Türkiye'de ankete katılan internet kullanıcılarının %39'u eşlerinin internette neler yaptıklarını gizlice izlediğini belirtti. Bu oran, ilişkilerinin durumunun belirsiz olduğunu ve birlikte bir gelecek kurabileceklerinden emin olmadıklarını belirten kişilerde %64'e yükseliyor. Mutsuz bir ilişki yaşayanlar özel hayatlarının eşlerinin tehdidi altında (%32'si kabul ediyor) olduğunu hissederken, ilişkilerinden memnun olanlarda ise bu his (%18'i kabul ediyor) çok daha düşük seviyede.

Mutsuz eşler yaptıkları bazı şeyleri kendilerine saklamaya daha çok (%81'i kabul ediyor. Mutlu ilişki yaşayanlarda bu oran %67) yöneliyor. Eşlerin birbirinden sakladığı şeylerin başında başkalarına gönderdikleri mesajların içerikleri, para harcadıkları yerler, bazı kişisel dosyalar ve ziyaret ettikleri websiteleri geliyor. İnternet aktivitelerinin gizliliği eşlerin arasında tartışmalar yaşanmasına da neden olabiliyor. Türkiye'de kullanıcıların üçte biri (%32) paylaşmak istemedikleri bir şeyi gördüğü için eşiyle tartıştığını belirtiyor.

Kaspersky Lab Tüketici İş Birimi Lideri Andrei Mochola, "İlişkiler başladığında, internetteki özel hayatın sınırları da ortadan kalkmaya başlıyor. Ne kadar insan, çevrimiçi hayatında yaptıklarını eşlerinin de bilmesine kendisini hazır hissediyor? Eşler birbirlerinin cihazlarını kullanıp, sevdiklerinin neler yaptığını gizlice izledikçe özel hayat diye bir şey de kalmıyor. Bu durum, Sevgililer Günü veya doğum günleri için yapılacak sürprizleri de bozabiliyor ve insanların bazı şeyleri eşlerinden saklamasını da engelliyor. Şeffaf ve dürüst bir ilişki ile dijital yaşantının gizliliğini korumak arasında doğru dengeyi bulmak çok önemli." dedi.

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sevgililer günü 14 şubat sevgililer günü teknoloji

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