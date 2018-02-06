Sevgililer Günü'nde gelecek bu tehlikeye hazırlıklı olun!

Kaspersky Lab ve Toluna tarafından yapılan global araştırmada, insanların büyük çoğunluğu yaşadıkları ilişkilerin, gizliliklerinden çok daha önemli olduğunu belirtse de mutsuz eşlerin internet üzerindeki gizlilik konusunda endişe yarattığı ve belli sınırları kaldırmanın genellikle tartışmalara neden olduğu ortaya çıktı.

Günlük hayatımızın internette yapılan işlemlere ve dijital cihazlara bu denli bağlı olmasıyla gizlilik ve şeffaflığın ilişkilerdeki rolü de değişiyor. Yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de her on kişiden yaklaşık sekizi (%77) çiftlerin hem normal hayatta hem de internet üzerinde kendilerine özel alanları olması gerektiğine inanıyor. İlişkilerine gizliliklerinden daha çok önem verenlerin oranı ise %78. Türkiye'de çiftlerin yarısından fazlası (%68) cihazlarının PIN kodlarını ve parolalarını birbiriyle paylaşırken, yaklaşık üçte biri ise (%36) eşlerinin cihazını kendi parmak izleriyle açabiliyor.

Dijital yaşantılarımızı açıkça paylaştığımızda, dijital dünyada bıraktığımız izleri, iyi ya da kötü tüm sırları da açığa çıkarmış oluyoruz. Türkiye'de ankete katılan internet kullanıcılarının %39'u eşlerinin internette neler yaptıklarını gizlice izlediğini belirtti. Bu oran, ilişkilerinin durumunun belirsiz olduğunu ve birlikte bir gelecek kurabileceklerinden emin olmadıklarını belirten kişilerde %64'e yükseliyor. Mutsuz bir ilişki yaşayanlar özel hayatlarının eşlerinin tehdidi altında (%32'si kabul ediyor) olduğunu hissederken, ilişkilerinden memnun olanlarda ise bu his (%18'i kabul ediyor) çok daha düşük seviyede.