Sevilen modeller yenilendi! Galaxy J3 (2018) ve Galaxy J7 (2018) tanıtıldı

Samsung Galaxy J3 2018 ve Galaxy J7 2018 duyuruldu. Orta segmente yeni bir soluk getiren Galaxy J3 (2018)’e ve Galaxy J7 (2018)’e gelin yakından bakalım.

GALAXY J3 2018 ÖZELLİKLERİ

Galaxy J3 2018 ile başlayalım. Samsung’un bir akıllı telefondan beklenebilecek tüm temel özellikler ile donatttığı yeni giriş akıllı telefonunda 5 inç büyüklüğünde HD bir ekran yer alıyor. Hem Galaxy J3 2018 için hem de Galaxy J7 2018 için herhangi bir teknik bilgi paylaşmayan Samsung bu hareketiyle bizi oldukça şaşırttı. Ancak elimizde Galaxy J3 2018 kamera özellikleri hakkında resmi bilgiler var.

Galaxy J3 2018’de düşük ancak fiyatına göre normal karşılanabilecek bir kamera yer alıyor. Bu kamera 8 MP çözünürlüğünde ve f/1.9 diyafram açıklığına sahip. Telefonun ön tarafında ise 5 MP çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir kamera bulunuyor. Ön kamera günümüz akıllı telefon trendleri için nispeten iyi sayılabilir. Gelelim Galaxy J7 2018’e.

GALAXY J7 2018 ÖZELLİKLERİ

Galaxy J7 2018 Samsung’un orta seviyeye konumlandırdığı bir akıllı telefon. Ancak Galaxy J7 2018 karşımıza çok ilginç bir bilgi ile çıkıyor. Zira Galaxy J7 2018 bir önceki Galaxy J7 modelinden farklı hiçbir şey sunmuyor. 5.5 inç büyüklüğünde HD bir ekranla gelen Galaxy J7 2018’in de Galaxy J3 2018’te olduğu gibi teknik özellikler bilgisi bulunmuyor. (Gizem mi? bayılırım)