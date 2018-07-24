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Shadow of the Tomb Raider'dan yeni oynanış videosu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.07.2018 12:22 | Son Güncelleme

Square Enix, Shadow of the Tomb Raider için “Welcome to Paititi” başlıklı 9 dakikalık bir video yayınladı.

Shadow of the Tomb Raider'dan yeni oynanış videosu!

Square Enix, Shadow of the Tomb Raider için “Welcome to Paititi” başlıklı dokuz dakika uzunluğunda yeni bir oynanış videosu yayınladı.

Peki yeni Tomb Raider oyununda bizlere neler anlatılacak? Lara Croft'un Tomb Raider olduğu, hayatının dönüm noktasını deneyimleyeceğimiz oyunda Lara, Shadow of the Tomb Raider'da ölümcül bir ormanın ustası olmalı, korkutucu mezarların üstesinden gelmeli ve en kötü anlarda umudunu kaybetmemesi gerekiyor.

Lara Croft dünyayı Maya kıyametinden kurtarmaya çalışırken en sonunda kaderindeki Tomb Raider olmak zorunda olacak.

video:

Dünyadaki en ölümcül yerde hayatta kalmaya ve başarıya ulaşmanın yollarını arayacağız. Silah ve sayı olarak ondan üstünler olan düşmanların karşısında Lara, ormanı kendi avantajına göre kullanmalı. Bir anda saldırıp jaguar gibi kaybolmalı, çamuru kamuflaj olarak kullanmalı ve karışıklık çıkarmak için düşmanlarına korku salmayı öğrenmeli. Eh haliyle bunları yapacak olan kişi de sizler olacaksınız.

Shadow of the Tomb Raider 14 Eylül 2018'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için raflardaki yerini almış olacak. 14 Eylül tarihini takviminize işaretlemeyi unutmayın sakın! Mayalara doğru uzun bir yolculuk bizleri bekliyor.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Shadow of the Tomb Raider teknoloji

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