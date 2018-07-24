Shadow of the Tomb Raider'dan yeni oynanış videosu!

Dünyadaki en ölümcül yerde hayatta kalmaya ve başarıya ulaşmanın yollarını arayacağız. Silah ve sayı olarak ondan üstünler olan düşmanların karşısında Lara, ormanı kendi avantajına göre kullanmalı. Bir anda saldırıp jaguar gibi kaybolmalı, çamuru kamuflaj olarak kullanmalı ve karışıklık çıkarmak için düşmanlarına korku salmayı öğrenmeli. Eh haliyle bunları yapacak olan kişi de sizler olacaksınız.

Shadow of the Tomb Raider 14 Eylül 2018'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için raflardaki yerini almış olacak. 14 Eylül tarihini takviminize işaretlemeyi unutmayın sakın! Mayalara doğru uzun bir yolculuk bizleri bekliyor.

Kaynak: Teknolojioku

