Shadow of the Tomb Raider'dan yeni oynanış videosu!

Square Enix, Shadow of the Tomb Raider için “Welcome to Paititi” başlıklı dokuz dakika uzunluğunda yeni bir oynanış videosu yayınladı.

Peki yeni Tomb Raider oyununda bizlere neler anlatılacak? Lara Croft'un Tomb Raider olduğu, hayatının dönüm noktasını deneyimleyeceğimiz oyunda Lara, Shadow of the Tomb Raider'da ölümcül bir ormanın ustası olmalı, korkutucu mezarların üstesinden gelmeli ve en kötü anlarda umudunu kaybetmemesi gerekiyor.

Lara Croft dünyayı Maya kıyametinden kurtarmaya çalışırken en sonunda kaderindeki Tomb Raider olmak zorunda olacak.

video: