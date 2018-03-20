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Shadow of the Tomb Raider duyuruldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.03.2018 09:35 | Son Güncelleme

Oyun dünyasının köklü karakterlerinden biri olan Tomb Raider, 2 senelik aranın ardından tekrardan PC ve konsollarımıza konuk olmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz gün serinin yeni oyunu Shadow of the Tomb Raider ile ilgili bazı detaylar sızdırılmıştı. Bu sızıntıların üzerinden çok zaman geçmeden Square Enix de beklenen açıklamayı yaptı.

Shadow of the Tomb Raider duyuruldu

Tomb Raider serisinin son oyunu olan Rise of the Tomb Raider, 2016 yılında raflardaki yerini almıştı. İlk etapta Xbox One için yayınlanan oyun, sonrasında ise PC ve PS4 için de satışa sunulmuştu.
Yaklaşık olarak 2 senelik sürenin ardından yeni Tomb Raider oyununa ilişkin duyuru da geldi. Square Enix, geçtiğimiz gün  yayınladığı kısa tanıtım videosuyla Shadow of the Tomb Raider’ı resmi olarak duyurdu.

Square Enix videoyu yayınlarken oyun hakkında herhangi bir detay vermedi. Zaten yayınlanan duyuru videosunda da oyun hakkındaki detayların 27 Nisan’da açıklanacağı belirtilmiş.

14 Ekim’de çıkacak olan yapımın PC, PS4 ve Xbox One için eş zamanlı olarak satışa sunulması bekleniyor. Elbette bu süreç içerisinde Microsoft’un bir önceki oyunda olduğu gibi devreye girerek, Shadow of the Tomb Raider’ın kısa bir süreliğine de olsa Xbox One’a özel kalmasını sağlayabilir.

Yeni Tomb Raider oyunu hakkında daha fazla detay ortaya çıktığında sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Shadow of the Tomb Raider teknoloji

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