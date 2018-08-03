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Shadow of War Definitive Edition duyuruldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.08.2018 11:46 | Son Güncelleme

Warner Bros. Interactive Entertainment, Middle-Earth: Shadow of War Definitive Edition'ı duyurdu.

Shadow of War Definitive Edition duyuruldu!

Warner Bros. Interactive Entertainment, Middle-Earth: Shadow of War Definitive Edition'ı duyurdu. Bu paket ile beraber bugüne kadar çıkmış tüm içerikler tek bir pakette birleşecek.

28 Ağustos'ta Kuzey Amerika'da, 31 Ağustos'ta Avrupa'da PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için çıkacak olan Shadow of War Definitive Edition, standart fiyatlandırma üzerinden yani 60 dolardan raflardaki yerini almış olacak.

Henüz Türkiye fiyatı açıklanmamış olsa da oyunun 200 TL'den aşağı bir fiyatlandırma ile çıkışını gerçekleştireceğini sanmıyorum. Peki paket içerisinde neler mevcut?

Shadow of War Definitive Edition duyuruldu!

Middle-earth: Shadow of War Definitive Edition içeriği:

Middle-earth: Shadow of War Ana Oyun
Slaughter Tribe Nemesis Genişlemesi

Outlaw Tribe Nemesis Genişlemesi
Blade of Galadriel Hikaye Genişlemesi

Desolation of Mordor Hikaye Genişlemesi
Ve daha önce çıkmış tüm güncellemeler ve iyileştirmeler

Oyun ilk piyasaya çıktığı zaman büyük ses getirmeyi başarmıştı. Bu başarı oyunun kalitesinden dolayı değildi tabii ki, içerisinde barındırdığı mikro ödeme seçeneklerinden dolayıydı.

Ancak Warner Bros. Interactive Entertainment, geçtiğimiz haftalar bu özelliği tamamıyla oyundan kaldırdığını duyurdu. Bence oldukça da mantıklı bir karar ama sanki biraz geç kalındı gibi. Bakalım Definitive Edition ile Shadow of War kendini sattırabilecek mi göreceğiz.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Shadow of War Definitive Edition teknoloji

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