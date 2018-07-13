Sharp ailesi uygun fiyatıyla öne çıkıyor

Japon kökenli akıllı telefon üreticilerinden biri olan Sharp, genel olarak Asya pazarına hitap eden bir şirket. İnce çerçeveli ve şık tasarım çizgisiyle dikkat çeken Aquos modelleriyle, sektörde hızlı bir ivme yakalayan Sharp, Avrupa pazarındaki kullanıcı kitlesini de arttırmak istiyor. Japon teknoloji devinin geçtiğimiz IFA etkinliğinde tanıttığı Sharp B10 ve Aquos C10 modelleri şimdi de Avrupa’da satışa sunulacak.
Essential Phone’u andıran çentikli tasarımıyla dikkat çeken Aquos C10, düşük batarya kapasitesine sahip bir Aquos S2 varyasyonu olarak da lanse edilebilir.
Gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 630 yonga setinden alan C10, sistemini 4GB RAM ile destekliyor. 64GB dahili depolama alanına sahip olan telefon 2700 mAh kapasitesine sahip ortalama bir pilden beslenecek.
1080 x 2040 piksel çözünürlüğünde 5.5 inçlik bir ekran ile gelecek olan telefonun arka tarafında 12MP + 8MP’lik çift ana kamera modülü yer alıyor. Kutudan ilk çıktığında Android 8.0 Oreo ile çalışacak olan telefonun fiyatı ise 400 euro.
C10’a göre biraz daha düşük bir segmentte yer alan Sharp B10 ise gücünü 1.5GHz hızında çalışan 8 çekirdekli bir işlemciden alıyor. Sistemini 3GB RAM ile destekleyen telefonun dahili depolama alanı ise 32GB.
Arka tarafında iki adet 13MP’lik kamera bulunan telefonun bataryası ise 3840 mAh. 720 x 1440 piksel çözünürlüğünde 5.7 inçlik ekranla gelecek olan cihazın fiyatı ise 300 euro.
Diyarbakır'da çatışma! Acı haber geldi: 1 korucu şehit, 1 korucu yaralı
Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu
Otel odaları hakkında bilinmesi gerekenler
Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler
NATO Zirvesi'nde ilginç görüntü: Ayakta duramadı
24 Haziran'da cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan Levent Gültekin'den flaş Muharrem İnce iddiası
Koray Aydın: Bahçeli söylediklerinden pişman olmuş
Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!
Yunanistan'ın başkenti Atina'da Elefterios Venizelos Havalimanı'na bomba ihbarı!
Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…
KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?
Pamukkale'deki 2500 yıllık Kleopatra Antik Havuzu'nda kaplıca keyfi
Sivrisineklerden kurtulmak mümkün mü? Her gece böyle kan emiyorlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum