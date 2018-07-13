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Sharp ailesi uygun fiyatıyla öne çıkıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.07.2018 08:49 | Son Güncelleme

Sharp’ın Avrupa pazarında satışa sunacağı orta segmentteki yeni modelleri Sharp B10 ve Aquos C10 lansman tarihinden önce ortaya çıktı. İşte konu hakkındaki detaylar.

Sharp ailesi uygun fiyatıyla öne çıkıyor

Japon kökenli akıllı telefon üreticilerinden biri olan Sharp, genel olarak Asya pazarına hitap eden bir şirket. İnce çerçeveli ve şık tasarım çizgisiyle dikkat çeken Aquos modelleriyle, sektörde hızlı bir ivme yakalayan Sharp, Avrupa pazarındaki kullanıcı kitlesini de arttırmak istiyor. Japon teknoloji devinin geçtiğimiz IFA etkinliğinde tanıttığı Sharp B10 ve Aquos C10 modelleri şimdi de Avrupa’da satışa sunulacak.

Essential Phone’u andıran çentikli tasarımıyla dikkat çeken Aquos C10, düşük batarya kapasitesine sahip bir Aquos S2 varyasyonu olarak da lanse edilebilir.

Gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 630 yonga setinden alan C10, sistemini 4GB RAM ile destekliyor. 64GB dahili depolama alanına sahip olan telefon 2700 mAh kapasitesine sahip ortalama bir pilden beslenecek.

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1080 x 2040 piksel çözünürlüğünde 5.5 inçlik bir ekran ile gelecek olan telefonun arka tarafında 12MP + 8MP’lik çift ana kamera modülü yer alıyor. Kutudan ilk çıktığında Android 8.0 Oreo ile çalışacak olan telefonun fiyatı ise 400 euro.

C10’a göre biraz daha düşük bir segmentte yer alan Sharp B10 ise gücünü 1.5GHz hızında çalışan 8 çekirdekli bir işlemciden alıyor. Sistemini 3GB RAM ile destekleyen telefonun dahili depolama alanı ise 32GB.

Arka tarafında iki adet 13MP’lik kamera bulunan telefonun bataryası ise 3840 mAh. 720 x 1440 piksel çözünürlüğünde 5.7 inçlik ekranla gelecek olan cihazın fiyatı ise 300 euro.

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Anahtar Kelimeler:
Sharp Aquos C10

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