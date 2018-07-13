Sharp ailesi uygun fiyatıyla öne çıkıyor

Japon kökenli akıllı telefon üreticilerinden biri olan Sharp, genel olarak Asya pazarına hitap eden bir şirket. İnce çerçeveli ve şık tasarım çizgisiyle dikkat çeken Aquos modelleriyle, sektörde hızlı bir ivme yakalayan Sharp, Avrupa pazarındaki kullanıcı kitlesini de arttırmak istiyor. Japon teknoloji devinin geçtiğimiz IFA etkinliğinde tanıttığı Sharp B10 ve Aquos C10 modelleri şimdi de Avrupa’da satışa sunulacak.

Essential Phone’u andıran çentikli tasarımıyla dikkat çeken Aquos C10, düşük batarya kapasitesine sahip bir Aquos S2 varyasyonu olarak da lanse edilebilir.

Gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 630 yonga setinden alan C10, sistemini 4GB RAM ile destekliyor. 64GB dahili depolama alanına sahip olan telefon 2700 mAh kapasitesine sahip ortalama bir pilden beslenecek.

1080 x 2040 piksel çözünürlüğünde 5.5 inçlik bir ekran ile gelecek olan telefonun arka tarafında 12MP + 8MP’lik çift ana kamera modülü yer alıyor. Kutudan ilk çıktığında Android 8.0 Oreo ile çalışacak olan telefonun fiyatı ise 400 euro.