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Sharp AQUOS R2 özellikleri ile öne çıkıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.05.2018 10:44 | Son Güncelleme

Japon teknoloji şirketlerinin genel bir prensibi var. Ne olursa olsun fiyat politikalarından taviz vermiyorlar.

Sharp AQUOS R2 özellikleri ile öne çıkıyor

Bu durumun en net örneği ise Sony diyebiliriz. Aynı şekilde Sharp’ın da Sony’den geri kalıp bir yanı yok. Keza Sharp’ın satışa sunduğu modellerin gerek tasarım, gerekse de teknik özellikler bakımından oldukça kaliteli modeller olduğu aşikar.

Fakat şirketin takındığı katı fiyat politikası Sharp’ın global pazarda başarılı olmasını engelliyor. Bunu Sharp’ın son amiral gemisi modeli AQUOS’ta görmüştük. Şimdiyse Japon teknoloji şirketi AQUOS R2 ile bir  kez daha sektörün nabzını yoklayacak.
Sharp AQUOS R2 özellikleri itibariyle amiral gemisi sınıfına hitap eden bir model. Gücünü Snapdragon 835 yonga setinden alan telefon sistemini 4GB RAM ile destekliyor. 64GB dahili depolamaya sahip olan telefonun microSD kart desteğinin bulunduğunu da belirtelim. Bu şekilde telefonun hafızası 400GB’ta kadar genişletilebiliyor.

Sharp AQUOS R2 özellikleri ile ilgili bir diğer dikkat çeken detay ise kamera kurulumları. Telefonun ön tarafında 16.3MP’lik oldukça kaliteli bir selfie kamerası mevcut. Arka tarafında ise biri 16.3MP diğeri ise 22.6MP olan iki adet ana kamera mevcut.
Ayrıca AQUOS R2’nin zengin bir multimedya deneyimi için Dolby Vision ve Dolby Atmos desteğine de sahip olduğunu belirtelim.
1440 x 3040 piksel, 19:9 en boy oranına sahip 6 inçlik WHQD+ ekran ile gelen telefonun çıkış tarihi ve fiyatı ise henüz netleşmiş değil.

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Anahtar Kelimeler:
Sharp AQUOS R2 Sony

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