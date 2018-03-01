Siber saldırganlar bu yıl hedefe kilitleniyor!

Küresel çapta internet ve veri güvenliği sağlayıcısı Trend Micro açıkladığı 2017 Güvenlik Raporu ile siber saldırganların kazançlarını artırabilmek için fidye yazılım, kripto para madenciliği ve BEC saldırılarını artırdığını duyurdu. 2018 yılında da benzer bir tablonun oluşması beklenirken, saldırıların daha çok yeni Avrupa Birliği Gizlilik Kanunu çerçevesinde şekilleneceği öngörülüyor.

“The Paradox of Cyberthreats” adlı yeni rapor, Trend Micro'nun 2018 öngörülerini doğruluyor. Siber suçlular, yatırım getirisini artırmak için tasarlanan daha stratejik saldırı metotlarını tercih ederken, saldırı kitlerini ve rastgele saldırı taktiklerini terk ediyorlar. Bu eğilimden yola çıkan siber saldırganlar, saldırı sonucu ortaya çıkan GDPR cezasını tutarını hesaplayıp, bu ceza yerine CEO’ların ödemeyi tercih edebileceği miktarda (Gerçek GDPR cezasından görece daha düşük) fidye talep ediyorlar.

Raporu değerlendiren Trend Micro Akdeniz Ülkeleri ve İsrail Genel Müdürü Yakup Börekcioğlu, şöyle konuştu: “Günümüzde en yeni teknolojik gelişmeleri siber saldırganlar takip ediyor. Yeni nesil trendlerin ışığında geliştirdikleri ‘stratejik’ saldırı yöntemleri, son kullanıcıyı olduğu kadar şirketleri de tehdit ediyor. Tüm dünya GDPR konusunu konuşurken, biz de ülkemizde yakında yürürlüğe girecek olan KVKK’ya müşterilerimizi hazırlamak için yoğun bir çalışma temposuna girdik. Bu kanunla birlikte kurum ve kuruluşları, özel ya da kamu fark etmedenönemli bir dönem bekliyor. Veri güvenliğinin önemi hiç olmadığı kadar artacak. Bu noktada siber saldırganların yaklaşımlarını da dikkatle gözlemlemek gerekiyor.”